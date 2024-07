Rodrigo Faro reage a vídeo da filha caçula sobre religiosidade: 'Orgulhoso'

Filha mais nova do apresentador Rodrigo Faro, Helena ganhou uma declaração especial do pai após relatar seu 'encontro com o amor de Deus'

Filha caçula do apresentador Rodrigo Faro, a pequena Helena, de 11 anos, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um vídeo especial a respeito de sua fé. Em seu Instagram oficial, a herdeira do comunicador contou sobre seu 'encontro com o amor de Deus'.

Helena iniciou o relato explicando que ouviu o chamado de Deus após passar por algumas situações difíceis. "Oi, gente! A gente está de férias e, essa semana, fiquei muito em casa. E eu estava pensando... Nessa semana, apesar de momentos difíceis, Deus me chamou e fez eu aceitar ele como meu salvador", iniciou ela.

"Essa semana eu me curei e recebi a paz do Espírito Santo, percebi que ele está em mim e que ele me ama. Eu encontrei o amor de Deus e dei minha vida a ele. E ele me deu essa semana como uma oportunidade de mudar o pensamento e seguir apenas ele", continuou a filha de Rodrigo Faro.

Por fim, Helena demonstrou toda sua felicidade em poder compartilhar o momento especial com o público. "Não tem um amor igual, e ele virou totalmente a prioridade da minha vida. Sem Deus a gente não pode fazer nada. Ele que está no comando, e ele é a nossa vida. E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado esse momento com vocês. Estou muito feliz, na paz do Espírito Santo. Um beijo", concluiu ela.

Papai coruja, o apresentador da Record TV fez questão de deixar um recado para a herdeira caçula. "Orgulhoso de você minha filha abençoada!", escreveu Rodrigo Faro. Além do famoso, outros internautas também deixaram mensagens carinhosas à menina.

"Que benção. Ter um encontro com Deus é a melhor coisa da vida. Que versículo maravilhoso", disse uma seguidora. "Que linda, amém! Foi a melhor escolha que você fez na sua vida, Lelê", falou outra. "Que fofaaaa. Você é especial demais", encantou-se outra.

Além de Helena, Rodrigo Faro também é pai de Clara, de 19 anos, e Maria, de 16. As três herdeiras são frutos de seu casamento com a modelo Vera Viel.

