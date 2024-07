Ex-BBB 24, Fernanda desabafa sobre romantização da maternidade: "Não tem acolhimento"

Em entrevista recente, a ex-BBB Fernanda Bande refletiu sobre a romantização da maternidade e a importância de mães desabafarem sem julgamentos

Na última terça-feira, 2, Fernanda Bande esteve no Passa Lá em Casa!, programa de entrevistas comandado por Valen Bandeira, e fez uma reflexão sobre a romantização da maternidade. No bate-papo, a ex-BBB 24 ainda falou sobre o cansaço acumulado e a necessidade de desabafar sem julgamentos externos.

“Nenhuma mãe pode falar que tá puta, que não aguenta o próprio filho. Nenhuma mãe pode falar, porque todo mundo vai te condenar daquele dia. Não pode falar nem para outras mães. É ridículo isso, você não tem acolhimento nem entre os seus”, iniciou.

“Romantizam tanto [a maternidade], e aí cada uma passa por uma experiência tão difícil, junta com uma caralhada de coisa e aí a gente não pode falar. A gente vai sufocando e você quer dizer pra alguém, mas aí você não consegue falar, mas quando consegue falar você não vai falar: ‘Ai eu tô triste’, você vai falar: ‘Tá uma merda! Não tenham filhos, não tenham!”, opinou Fernanda, afirmando que muitas mães 'estouram' quando conseguem desabafar.

A 'loba', como é carinhosamente chamada pelos fãs, também ressaltou que existem muitas mulheres “ricas com babás” dizendo que a experiência é tranquila, mas possivelmente não “escutam nem a voz” das crianças.

Bem-humorada, Nanda confessou que apoia a criação de salas em que mães possam ir somente para reclamar e gritar, sem julgamentos dos outros. “A gente precisava ter grupos de apoio que ninguém julgasse, só chegar e gritar, falar um monte de merda”, brincou.

🚨VEJA: Fernanda Bande fala sobre a romantização da maternidade. pic.twitter.com/XNKUnUt81U — CHOQUEI (@choquei) July 3, 2024

Fernanda relembra bronca na produção do reality show

A ex-BBB da edição de 2024 Fernanda Bande relembrou de uma bronca que deu na produção do programa em decorrência de uma falta de inclusão da cidade em que ela tinha nascido em uma das festas. Além do "puxão de orelha" em quem estava por trás do reality, Fernanda também lembrou que não tinha medo de agir daquela maneira, já que não havia um termo de expulsão para quem tomasse atitudes como as dela.

"Meu pensamento lá dentro era de que se eu não batesse em ninguém, ninguém iria me botar para fora. Não vi na regra que dar alguns esculachos ou xingar alguém seria motivo de expulsão, então eu falei: 'Eu não vou me calar, porque eu não estou aqui fingindo que eu vou curtir um pós ex-BBB, não!'. Eu queria o dinheiro", disse Fernanda durante um bate-papo com a influencer Valentina Bandeira, que após o programa ganhou seu talk show ao lado de Pitel, sua amiga no jogo, o Na Cama com Pitanda.