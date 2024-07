Ex-atacante da Seleção Brasileira, Roberto Firmino se torna pastor evangélico

O jogador de futebol Roberto Firmino revelou que ele e a esposa, Larissa Pereira, foram consagrados ao cargo de pastores na igreja

O jogador de futebol Roberto Firmino, ex-atacante da Seleção Brasileira, dividiu com os internautas uma novidade envolvendo sua vida pessoal. Em seu Instagram oficial, o atleta, que atualmente defende o Al-Ahli Saudi FC, revelou que se tornou pastor de uma igreja evangélica.

A notícia, compartilhada no último fim de semana, surpreendeu positivamente o público que já o acompanha no esporte. Firmino contou que ele e a esposa, Larissa Pereira, foram consagrados ao cargo religioso na Manah Church, em Maceió.

O jogador, que é um dos fundadores da instituição, celebrou os três anos de criação da igreja. "Três anos de Manah Church. Que noite memorável e inesquecível. Essa igreja nasceu no coração de Deus, e somos extremamente gratos pelo privilégio de testemunhar de perto tudo o que o Senhor tem feito", iniciou ele na legenda.

Firmino disse ainda que ele e Larissa nunca almejaram a função. "Nunca foi um objetivo nosso abrir uma igreja ou ter um cargo eclesiástico. Deus sabe bem disso. Desde nosso encontro com Cristo, um anseio queima em nossos corações: que as pessoas conheçam esse amor que nos alcançou. Agora, temos outro anseio e responsabilidade: sermos pastores segundo o coração de Deus e que cooperam com o Reino", escreveu.

Ao longo do relato, Roberto Firmino explicou que nunca almejou a função e que a decisão aconteceu naturalmente. "É tudo sobre o poder dele, já que em nós não há mérito nenhum. Hoje somos totalmente constrangidos quando vemos o tamanho da misericórdia de Deus sobre nós. Ele realmente escolhe os improváveis! Obrigado, Jesus", declarou o atleta.

Nos comentários da publicação, diversos amigos do jogador de futebol deixaram mensagens carinhosas o parabenizando. "Glória a Deus pela vida de vocês", disse o jogador Pedro Guilherme. "Glória a Deus", falou o ex-jogador de futebol Kaká.

Vale lembrar que Roberto Firmino não foi convocado para a Copa do Mundo no Catar, realizada em 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por R O B E R T O F I R M I N O (@roberto_firmino)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por R O B E R T O F I R M I N O (@roberto_firmino)

Roberto Firmino apresenta a filha recém-nascida

Em março de 2023, o jogador de futebol Roberto Firmino anunciou o nascimento da filha caçula, Sophia, de forma discreta. O papai coruja mostrou as primeiras fotos com a filha recém-nascida ao reunir toda a família para celebrar o Dia da Mulher.

O atleta mostrou uma foto da filha caçula no colo da esposa, Larissa Pereira, e ao lado de suas outras três filhas: Valentina, de 8 anos, Bella, de 6 anos, e Liz, de 1 ano, à época. Na legenda, ele compartilhou um trecho da Bíblia. "30. A beleza é uma ilusão, e a formosura é passageira; contudo, a mulher que teme a Yahweh, o SENHOR, essa será honrada! (Provérbios, 31)", escreveu.