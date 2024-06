Luciano Huck comemora conquista importante do filho, Benício: "Orgulho"

Nas redes sociais, Luciano Huck encanta ao parabenizar seu filho, Benício Huck, por uma conquista importante no esporte

Na noite da última quarta-feira, 26, Luciano Huck encantou seus seguidores ao compartilhar uma mensagem para celebrar uma conquista importante de seu filho, Benício Huck, que está com 16 anos. Nas redes sociais, o apresentador parabenizou a determinação do herdeiro, que alcançou a faixa azul no Jiu-Jitsu.

Através dos stories do Instagram, Luciano dividiu um clique do jovem comemorando a conquista ao lado de seus treinadores, André Bitang e Chico Salgado, que também é personal trainer de Angélica e diversas outras celebridades, como Grazi Massafera, Ingrid Guimarães, Bruna Marquezine e Fábio Assunção.

Na legenda do registro, o comandante do ‘Domingão’ parabenizou o herdeiro pela habilidade no esporte: “Muito orgulho de você, Beni. Valeu o esforço e a dedicação. Siga firme em seu propósito. Obrigado mestre, André Bitang e Chico Salgado. E como diria Hélio Gracie: “A força do jiu-jitsu não está na força física”, iniciou.

“Está na habilidade de se adaptar e superar qualquer situação”, completou Luciano. Vale lembrar que a faixa azul simboliza uma transição e o domínio de habilidades no esporte, que também é praticado por Angélica. Inclusive, a apresentadora já apareceu pegando pesado em um treino ao lado do herdeiro em suas redes sociais.

Luciano Huck celebra conquista do filho, Benício - Reprodução/Instagram

É válido mencionar também Luciano e Angélica são pais do jovem Joaquim, de 19 anos, e da pequena Eva, que tem apenas 11 aninhos. Inclusive, o primogênito do casal foi aceito em uma das maiores universidades internacionais e já deixou o ninho. Ele está morando no exterior, em Nova York, nos Estados Unidos.

“Hoje é o dia dele. Pensem em um cara gente boa, carinhoso, inteligente, curioso, capaz de se virar em qualquer roda de conversa, querido por todos, com um humor só dele, boa companhia, amigo dos amigos e agora aluno da NYU, este é o aniversariante do dia”, Luciano comemorou a novidade em dose dupla em uma publicação em seu Instagram.

