Saiba qual é o valor da fortuna de Ronaldo Fenômeno

Após o filho de Ronaldo Fenômeno contar que não faz questão de receber a herança do pai, saiba qual é o valor da fortuna do ex-atleta

O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, construiu uma carreira de sucesso no esporte e juntou uma verdadeira fortuna em sua vida pessoal. Nesta semana, um dos filhos dele, Ronald, surpreendeu ao contar que não espera receber a herança do pai e quer construir sua própria vida financeira. Com isso, que tal saber qual é o valor da fortuna do ex-atleta?

De acordo com o site O Futeboleiro e o Jornal O Globo, Ronaldo acumulou uma fortuna estimada em R$ 1 bilhão, conforme reportagens do segundo semestre de 2023. Ele colocou o seu dinheiro em investimentos, incluindo empresas e projetos esportivos, e fica com uma quantia baixa em sua conta bancária. Inclusive, ele já comprou dois clubes de futebol, o Valladolid, na Espanha, e o Cruzeiro, no Brasil.

Hoje em dia, o dinheiro do Fenômeno é administrado pelo grupo R9.

Vale lembrar que Ronaldo Fenômeno teve quatro filhos: Ronald, da relação com Milene Domingues, Alexander, da relação com Michele Umezu, e as meninas Maria Sophia e Maria Alice, do casamento com Bia Antony. Atualmente, ele é casado com Celina Locks, mas os dois ainda não tiveram filhos juntos.

Quais são os 10 atletas mais ricos do mundo?

Recentemente, o site Statista, especializado em finanças do esporte, divulgou uma lista com os nomes dos atleta mais ricos do mundo. A lista contou com diversas categorias esportivas e reuniu as maiores fortunas dos esportistas. Veja o top 10 abaixo:

1º - Michael Jordan (basquete) - US$ 3,3 bilhões

2º - Tiger Woods (golfe) - US$ 2,5 bilhões

3º - Arnold Palmer (golfe) - US$ 1,7 bilhão

4º - Jack Nickalus (golfe) - US$ 1,63 bilhão

5º - Cristiano Ronaldo (futebol) - US$ 1,58 bilhão

6º - LeBron James (basquete) - US$ 1,53 bilhão

7º - Lionel Messi (Futebol) - US$ 1,48 bilhão

8º - Floyd Mayweather (boxe) - US$ 1,41 bilhão

9º - Roger Federer (tênis) - US$ 1,38 bilhão

10º - Phil Mickelson (golfe) - US$ 1,36 bilhão