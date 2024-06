Cintia Dicker aproveita dia de surf ao lado de Pedro Scooby

Cintia Dicker resolveu se aventurar no surf e publicou registros curtindo o mar do Rio de Janeiro ao lado do marido, o surfista Pedro Sooby; confira

Nesta segunda-feira, 24, Cintia Dicker decidiu se arriscar no esporte praticado pelo marido, o surfista Pedro Scooby. Nas redes sociais, a modelo publicou registros em uma prancha de surf no mar de Saquarema, no Rio de Janeiro, além de pegar umas ondas ao lado do amado.

Para quem não sabe, o ex-BBB é atleta profissional de surf e é um dos principais nomes do esporte. Ele iniciou a prática aos 5 anos de idade e já foi eleito como o melhor 'freesurfer' de 2012 pela revista Alma do Surf.

Confira as fotos de Cintia Dicker e Pedro Scooby:

Cintia Dicker rebate comentários sobre sua aparência

Esposa do surfista Pedro Scooby, a modelo Cintia Dicker usou as redes sociais para conversar um pouco com os seguidores durante a madrugada de segunda-feira, 17. No entanto, ela precisou interromper o bate-papo amigável para rebater algumas críticas de internautas em relação ao seu corpo.

Por meio de seus stories no Instagram, Cintia abriu uma caixinha de perguntas e foi respondendo dúvidas dos fãs. Um seguidor, então, mandou: "Menina, para de colocar isso na boca, salsicha". A modelo, por sua vez, não ficou quieta e fez questão de se pronunciar a respeito dos comentários maldosos.

De forma elegante, a esposa de Pedro Scooby lamentou os ataques e frisou que nunca realizou nenhum procedimento estético para aumentar os lábios. "Voltamos aqui com esse comentário muito querido e amável. Várias vezes que faço vídeo, vem vários comentários falando da minha boca: 'Para de colocar a boca, que tá parecendo uma salsicha.' Desculpa, mas a minha boca é assim", iniciou ela.

"Eu nunca coloquei nada na minha boca, eu falarei se eu colocar, tá bom? A boca é assim. Aliás, ela era maior, se você colocar aí: 'Fotos Cintia Dicker novinha, Cintia Dicker 2002', vocês vão ver o tamanho da minha boca, como era gigante", completou a modelo. Em seguida, aproveitando o momento, a famosa selecionou outra crítica sobre seu corpo para responder.

"'Nossa, ela está anoréxica. Nossa, ela não tá bem. Essa menina precisa de ajuda, o que aconteceu com ela?' Deixa eu falar para vocês uma coisinha. Eu não sei desde quando vocês me seguem. Eu não sei se vocês sabem na minha vida, mas tenho essa genética. E talvez vocês me conheceram quando eu estava grávida, porque engordei 35 kg e estava acima do meu peso normal. Esse corpo que estou agora é o meu peso normal, no corpo que tenho, comendo muito, aliás", esclareceu Cintia Dicker.

A esposa do surfista e ex-BBB ainda informou que "ninguém tem nada a ver com o corpo do outro". "Esse é o meu corpo, sou magra e eu amo, eu estou muito feliz com esse corpo. Vocês podem fazer os comentários que vocês quiserem", finalizou ela.