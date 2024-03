Luciano Huck revela mudança do filho para os Estados Unidos: “Muito orgulho”

Luciano Huck celebra aniversário do primogênito com Angélica e compartilha detalhes sobre a decisão dele de deixar o ninho para morar fora do Brasil

A família de Luciano Huck e Angélica está em festa nesta sexta-feira, 8! É que o primogênito do casal, Joaquim, está completando 19 anos e tem motivos de sobra para comemorar. Em suas redes sociais, o apresentador do 'Domingão', na Globo, celebrou o aniversário do filho e revelou com orgulho a decisão dele de se mudar para fora do Brasil.

Luciano compartilhou em seu perfil oficial no Instagram uma foto ao lado de seu filho e anunciou que o jovem está se mudando para Nova Iorque, nos Estados Unidos. A decisão veio após Joaquim ser aceito em uma das maiores universidades internacionais. Por isso, a família celebra com muito orgulho a nova etapa na vida do herdeiro.

“Hoje é o dia dele. Pensem em um cara gente boa, carinhoso, inteligente, curioso, capaz de se virar em qualquer roda de conversa, querido por todos, com um humor só dele, boa companhia, amigo dos amigos e agora aluno da NYU, este é o aniversariante do dia”, Luciano comemorou a novidade em dose dupla na legenda da publicação.

“Parabéns Joaquim. 19 anos inundando nossa família com amor, alegrias e muito orgulho. Te amo, filho e feliz aniversário. Saúde, saúde e mais saúde”, disse o apresentador, que ainda tem outros dois filhos em seu ninho. Luciano e Angélica também são pais do jovem Benício, de 16 anos, e da pequena Eva, que tem apenas 11 aninhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Vale lembrar que o primogênito do casal já abriu o coração e revelou que não possui planos de seguir os passos da família na carreira artística atualmente. Apesar dos pais trabalharem com televisão muito antes de seu nascimento, ele contou que não consegue se identificar com a área no momento, em entrevista com a Glamour.

"Eu estou me formando no final do ano, tenho muito tempo pra escolher, mas não acho que vou seguir a carreira na televisão, não decidi ainda", declarou o jovem. Benício, o filho do meio, também já revelou que não se vê seguindo os passos dos pais na televisão. Já a caçula contou que pretende aprender muito com a mãe e entrar no mesmo meio futuramente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Filhos de Luciano Huck e Angélica namoram?

Durante o Carnaval, os filhos mais velhos dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, Benício e Joaquim Huck, marcaram presença em um camarote durante o Desfile das Campeãs do Carnaval, na Sapucaí, Rio de Janeiro. Acompanhados por namoradas e amigas, os jovens caíram na noitada e curtiram a folia longe dos olhos dos pais.

Joaquim, o mais velho com 18 anos, chegou ao evento e fez questão de posar ao lado de sua namorada de longa data, a jovem atriz Manoela Esteves. Já Benício, que está com 16 anos, apareceu acompanhado de uma amiga, que ainda não teve a identidade confirmada. Eles posaram juntos e foram vistos aos beijos depois, mas ele não revelou se o relacionamento é sério.