Aos 18 anos, filho de Angélica surpreendeu ao falar sobre planos futuros: "Sem pressão"

Filho de Angélica e Luciano Huck, Joaquim tem despertado curiosidades sobre seu futuro profissional

O jovem Joaquim Huck (18), filho de Angélica (50) e Luciano Huck (52), aos poucos tem despertado curiosidade sobre os rumos de sua vida. Criado nos bastidores da televisão, o garoto parece estar decidido sobre seu futuro e parece que não será na televisão.

Em recente entrevista concedida à revista Glamour, ele tocou no assunto e confessou ser um pouco tímido. Para o rapaz, que até já recebeu uma leve cantada de Anitta, ele gosta mesmo é de ficar por trás das câmeras.

"Eu estou me formando no final do ano, tenho muito tempo pra escolher, mas não acho que vou seguir a carreira na televisão, não decidi ainda", declarou ele, que garantiu ter sido criado com bastante liberdade para as suas escolhas pessoas.

"Acho que vou ficar por trás das câmeras. Está em aberto ainda. Eles me deixam escolher o que eu quiser fazer, sem pressão nenhuma", entregou o irmão de Benício e Eva.

Em setembro, durante o festival The Thown, Joaquim reforçou que gosta de manter sua vida discreta e longe dos holofotes. Ele contou que ainda não se acostumou em ser reconhecido por algumas pessoas na rua e prefere ser visto como anônimo. “Não existe criar costume para isso, porque sempre fui uma pessoa reservada, que gostei de ficar na minha. É difícil”, contou ao Gshow.

ANGÉLICA TEVE REAÇÃO DIVERTIDA APÓS COMENTÁRIO DE ANITTA

A cantora Anitta mostrou sua personalidade forte ao conversar com Angélica na estreia do quadro 50 e Tanto, especial exibido pelo Fantástico. É que ela fez elogios ao filho da global, o jovem Joaquim Huck.

"Gente, o filho da Angélica é perfeito. Daqui a dez anos, me deixa falar com ele? Ele é um menino ótimo. Daqui a uns dez anos ele 'está' ótimo", afirmou a "poderosa" que está com 30 anos. A revelação deixou a loira perplexa.

"Você quer o quê? É um perigo ela, gente", disse Angélica. A cantora então insistiu. "Angélica, daqui a dez anos estou casando com o seu filho e indo para o meio do mato com ele", prometeu ela.