Malu Anchieta leva força e determinação para o campo: 'A chave virou'

Em entrevista à Revista CARAS, Malu Anchieta relembra como se tornou líder no agronegócio após episódio conturbado em sua vida

Força, resiliência e paixão. Após anos de dedicação à moda e ao comércio, trabalhar no campo não era o ideal para Mariluce Teixeira Duarte (51), mais conhecida como Malu Anchieta.

Vivendo em Astorga, no Paraná, sua imersão definitiva no agro só aconteceu como resposta a um desafio pessoal: a depressão do marido, Frederico Camargo (52), que, na época, estava à frente da Fazenda Camargo de Anchieta. “Eu chorei por semanas, até que a chave virou”, relembra Malu.

Com muita garra, ela passou a se envolver ativamente nas operações da fazenda e se tornou uma

líder no agronegócio, inspirando outras mulheres a assumirem posições de destaque. “Minha maior

conquista foi mostrar que nós podemos e devemos assumir posições maiores sem esperar acontecer o

pior para que a mudança seja feita”, conclui Malu.

Atualmente, ela é a coordenadora regional da Comissão Estadual de Mulheres da Federação de Agricultura do Estado do Paraná e também é membro do Conselho Consultivo da Cooperativa Cocamar e coordenadora de Núcleo do Sicredi Dexis de Astorga.