Produtora rural Mariana Ferreira quebra barreiras: 'Muito preconceito com as mulheres do agro'

Mariana Ferreira marca forte presença nas redes sociais e quebra barreiras no agro ao combater preconceito e lutar por igualdade

O agro sempre esteve presente na vida da jovem Mariana Ferreira (25). Com família atuante nas áreas de cafeicultura e bovinocultura de leite e corte, ela não se vê em outro setor. “Me considero uma pessoa do agro desde a infância”, conta ela.

Atualmente, Mariana também trabalha junto com seu marido, Matheus Bertolin, em silagem de milho, em um sítio localizado em Minas Gerais. Embora domine o trabalho no campo, ser mulher em um setor predominantemente masculino lhe trouxe desafios. “Infelizmente, ainda existe muito preconceito em relação a nós, mulheres no agro. Escuto muitas vezes que talvez eu não seja capaz de realizar alguma

função”, relata.

Nas redes sociais, onde soma mais de 200 mil seguidores, Mariana se tornou uma referência. Dona de uma rotina intensa, conciliando as tarefas do campo e do lar, ela valoriza a força feminina. “Somos donas de casa, múltiplas e, no meu caso, produtora rural e empreendedora, já que tenho outra fonte

de renda”, explica.

“Precisamos ter muita fé e força de vontade para correr atrás dos objetivos, pois obstáculos aparecem todos os dias”, diz.