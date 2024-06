Estudante revela desafios para comandar fazenda em MG: 'Forte e corajosa'

Em entrevista à revista CARAS, Daniela Souza, estudante de medicina veterinária, recorda caminho para se posicionar no setor

Desde pequena, Daniela Souza (24) nutre uma conexão especial pelo campo. Natural de Dores do Turvo, MG, ela cresceu vendo o pai em atividades rurais. "Sempre tive certeza de que queria

estar nesse meio", relembra. Tomada pelo desejo de estudar Medicina Veterinária, ela batalhou contra as dificuldades para se posicionar no setor. "Eu me tornei uma mulher ainda mais forte e corajosa", diz.

À frente da Fazenda Itororó, propriedade dedicada à criação de gado leiteiro da raça Holandesa, em Carandaí, no estado mineiro, Daniela compartilha sua rotina com mais de 44 mil seguidores nas redes sociais e acredita no potencial das mulheres no agronegócio.

"As críticas não foram suficientes para me fazer desistir do meu sonho", acrescenta. "Não é apenas pela sucessão familiar que conseguimos nosso espaço no agronegócio. Desafios vão aparecer, mas precisamos acreditar na nossa capacidade e determinação", fala.