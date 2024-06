Linn da Quebrada é internada em clínica de reabilitação após anunciar afastamento

Cantora e ex-BBB Linn da Quebrada busca ajuda em clínica de reabilitação após cancelar trabalhos e se afastar da mídia; confira o pronunciamento

Nesta sexta-feira, 21, a equipe da cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 24, Linn da Quebrada, quebrou o silêncio diante dos rumores e confirmou que ela decidiu buscar ajuda em uma clínica de reabilitação. Após cancelar trabalhos e anunciar uma pausa na carreira, ela iniciou o tratamento devido à sua luta contra a depressão.

Mais cedo, surgiram especulações de que a ex-sister estaria enfrentando depressão devido à falta de oportunidades e preocupando familiares quanto ao consumo de medicamentos. Em um comunicado enviado à Quem, a assessoria de Linn confirmou que a artista está internada e aproveitou para desmentir alguns rumores envolvendo sua reabilitação.

"A informação da internação da Lina é verdadeira. Já os motivos citados em matérias sobre o seu estado de saúde não procedem. Nada tem a ver com falta de visibilidade e de trabalhos. A cantora, inclusive, precisou abrir mão de trabalhos já agendados para priorizar a sua saúde", a equipe informou que a artista optou por cancelar os compromissos.

Apesar de confirmar a internação, a assessoria pediu privacidade em meio ao tratamento: “No momento, nos permitimos a não falar o local onde Lina está se tratando e pedimos respeito à artista, que não precisa dessa exposição em um momento em que está cuidando da sua saúde. Agradecemos todo o carinho recebido da imprensa e dos fãs", disseram.

Vale lembrar que em abril deste ano, a equipe Linn também publicou uma nota para anunciar uma pausa em sua carreira e seu afastamento da mídia: "Para estar diante das câmeras e nos palcos de forma plena, é preciso estar com saúde física e mental em dia. Quando algo não vai bem, é necessário parar, respirar e cuidar”, disseram.

“Nós, Equipe Linn da Quebrada, compartilhamos com vocês a informação de que Lina vai fazer uma pausa em suas próximas atividades profissionais para se dedicar ao tratamento de uma doença que já faz parte de sua vida há algum tempo: a depressão”, eles informaram o diagnóstico antes da cantora, que foi a 12ª eliminada do BBB 22, se afastar dos holofotes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por “Linnda” que “brada” (@linndaquebrada)

Linn da Quebrada refletiu sobre saúde mental:

Meses antes de revelar sua internação, a atriz e cantora Linn da Quebrada participou do Festival Converse com Outras Ideias, realizado pela GloboNews e com mediação de Aline Midlej, e comentou sobre saúde mental e as críticas. Ela também revelou qual é a sua relação com as redes sociais e o impacto em seu emocional.

“Tem gente que começa a me criticar porque sabe que eu vou responder. As pessoas geram um conteúdo, que fica lá sendo curtido, se eu vejo que tem muitas pessoas que começam a curtir e levar aquilo para frente, eu vou lá discutir aquela ideia, aquele pensamento para que, quando alguém veja, veja uma outra uma outra possibilidade”, disse.