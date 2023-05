Linn da Quebrada revela qual é a sua relação com as redes sociais: 'Aquilo me faz bem'

Linn da Quebrada conta o que faz para manter a sua saúde mental em dia e conta sobre como age nas redes sociais

A atriz e cantora Linn da Quebrada participou do Festival Converse com Outras Ideias, realizado pela GloboNews e com mediação de Aline Midlej, e comentou sobre saúde mental. Ela também revelou qual é a sua relação com as redes sociais.

Ela contou que gosta de responder quando vê algum assunto ganhando repercussão nas redes sociais. “Tem gente que começa a me criticar porque sabe que eu vou responder. As pessoas geram um conteúdo, que fica lá sendo curtido, se eu vejo que tem muitas pessoas que começam a curtir e levar aquilo para frente, eu vou lá discutir aquela ideia, aquele pensamento para que, quando alguém veja, veja uma outra uma outra possibilidade. Se eu não responder, vou ficar entalada”, contou.

Então, a artista defendeu a sua postura de trazer assuntos fortes do dia a dia para a web. "Apesar de trazer esses assuntos que podem ser mais difíceis, sinto que aquilo me faz bem. Também sei que aquilo vai fazer bem aos meus seguidores. Por exemplo, ontem no Dia das Mães, atravessada pela história da Mirtes Renata, eu resgatei uma história de três anos, dessa mãe que perdeu o filho dela e onde isso acontece por causa de uma irresponsabilidade da patroa. Olha essa contradição, que felizmente temos donas Mirtes que mantém o seu passo firme, acreditando, fazendo e levando o conteúdo também paras pessoas que a seguem, pra lembrá-la de se proteger, principalmente, mães negras, mães de periferia, mães plurais, com contextos muito complexos, por isso, que faço uso as minhas redes sociais para falar desse lugar”, contou.

Além disso, a artista contou que tem o costume de usar a música para cuidar de sua saúde mental. “Eu coloco alguma uma música para iniciar meu dia, começo pra de alguma forma estimulando a energia que eu preciso naquele dia. Se eu preciso de um bate-cabelo ou se eu preciso de uma coisa que estimule o meu pensamento. Agora, se eu acordo mais pra baixo, com uma vontade de ficar na cama, já vou tentando estimular aquela energia também para conseguir sabotar minha própria sabotagem", afirmou ela.

O Festival Converse com Outras Ideias acontece até o dia 19 de maio e promove manifestações plurais de pensamentos em várias mesas de discussões com temas desde saúde mental, diversidade até empreendedorismo. O evento é transmitido pela página da GloboNews nas redes sociais e YouTube.