Gabriela Duarte alfineta a Globo em defesa de sua mãe, Regina Duarte

Gabriela Duarte compartilha crítica para a TV Globo após ausência de sua mãe, Regina Duarte, em especial de Manoel Carlos

A atriz Gabriela Duarte demonstrou o seu incômodo com a ausência de sua mãe, a atriz Regina Duarte, no especial em homenagem ao autor de novelas Manoel Carlos. A veterana não foi convidada para dar o seu depoimento, mesmo após ter interpretado três personagens Helena nas novelas do escritor.

Nas redes sociais, Gabriela alfinetou a emissora. “Você que me segue aqui assistiu ao Tributo ao Manoel Carlos? É maravilhoso! Mas…”, disse ela, que compartilhou trechos de uma crítica do jornalista Jeff Benício, do portal Terra.

No texto, o jornalista disse: "A Globo parece agir com desprezo pela atriz que ajudou sua dramaturgia a se tornar imbatível no país e uma das melhores do planeta. Suscita ainda a impressão de hostilidade gerada entre extremos do espectro político. Esse apagamento (mal) disfarçado da artista provoca um ruído desnecessário que afeta a imagem da emissora".

E ainda completou: "O canal não era obrigado a convidá-la para gravar um depoimento inédito (também não chamou Vera Fischer, outra Helena espetacular), porém, tal atitude configura um desrespeito à atriz, à história que ela e a TV construíram juntos, ao autor celebrado e ao público das novelas".

++ Gabriela Duarte reúne o pai e a mãe em sua festa de aniversário

Gabriela Duarte e seu namorado

A atriz Gabriela Duarte está apaixonadíssima! Na noite de sexta-feira, 20, ela reuniu seus amigos e familiares em sua festa de aniversário de 50 anos. Porém, uma presença chamou a atenção: o namorado dela!

A artista namora com o empresário Fernando Frewka, de 55 anos. Os dois assumiram o romance em outubro de 2023 e fazem raras aparições juntos, já que preferem viver o relacionamento longe da mídia.

Fernando é empresário, atleta e educador físico. Ele é sócio-proprietário de uma empresa que constrói pistas de skate e é um grande incentivador do skate no Brasil. Ele é amigo do irmão da atriz, João Gomez, e foi ele quem construiu a pista de skate para os filhos de João.

Na festa de aniversário, Gabriela e Fernando posaram juntinhos na entrada do evento.