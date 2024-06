Especialista faz alerta a ex-BBB que pratica jejum de 12 horas com os filhos

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda Larralde e Pollyana Esteves analisam decisão da ex-BBB Adriana Sant'Anna em praticar jejum intermitente

Adriana Sant'Anna, ex-participante do BBB 11, se tornou assunto na web após contar que faz um jejum de 12 horas com os filhos, Linda (6) e Rodrigo (8), fruto do relacionamento com o ex-BBB Rodrigão. A influenciadora, que também é adepta do jejum intermitente, afirmou que os herdeiros têm acompanhamento médico para seguir a dieta.

A nutricionista Fernanda Larralde alerta que as crianças estão em fase de crescimento e, por isso, têm uma demanda energética maior e precisam de mais glicose. "É realmente necessário que haja um acompanhamento nutricional extremamente cuidadoso e detalhado", afirma a profissional da empresa BioMundo, em entrevista à CARAS Brasil.

Larralde diz que, para a prática não causar problemas, deve existir um acompanhamento médico com exames periódicos, ter um bom desenvolvimento, estar saudável, e, caso seja necessário, recorrer a uma suplementação. A nutricionista Pollyana Esteves acrescenta que não existe estudos que comprovem risco para crianças aderirem ao jejum, porém, ela afirma não ser a favor da prática.

"Nós deveríamos respeitar o corpo e o ciclo normal. Todos nascemos com um ciclo e um corpo individual", diz Esteves. "O ideal é comer quando se tem fome e parar quando está satisfeito. O tempo que a pessoa demora para sentir fome vai do corpo de cada um. O certo seria fazer um jejum fisiológico. Comer quando seu corpo quer."

"Existe uma controvérsia muito grande sobre o jejum intermitente, quem pode fazer, qual seria o melhor protocolo", completa a Larralde. "É preciso analisar isso com muito cuidado. [Por exemplo], gestantes e diabéticos tipo um não devem aderir, entretanto existem pessoas que podem ser beneficiadas."

A nutricionista explica que pacientes com síndrome metabólica e obesos podem ter benefícios da prática, quando acompanhados cuidadosamente por um profissional. Por outro lado, ela diz que a adesão do jejum intermitente pode não ser tão benéfico para pessoas que lidam com a ansiedade.

A ex-BBB aderiu a estratégia alimentar com restrição de tempo em abril deste ano, e costuma compartilhar suas experiências com os seguidores nas redes sociais. Recentemente, ela compartilhou uma foto de sua geladeira e explicou que os filhos costumam acordar sem fome.

"Isso pode acontecer devido a um hábito da criança, da casa e da própria família", acrescenta Larralde. No caso de adultos, a nutricionista diz que "existem estudos trazendo que o café da manhã é uma refeição importante para quem deseja emagrecer, manutenção do peso, proporcionando saciedade ao longo do dia".

Ainda na publicação, a ex-BBB também afirmou que ovos são um ingrediente indispensável no dia a dia de sua família. Esteves diz que o alimento é excelente para a dieta. "O ovo tem várias vitaminas, algumas inclusive que só se encontram nele e são importantíssimas para a visão, para a questão neurológica, para massa muscular. O ovo não tem risco nenhum de fazer mal para a saúde. É importante colocar na alimentação desde pequenos."

