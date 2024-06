Renato Lombardi recebe alta hospitalar após acidente na rua: "Firme e forte"

Compondo o Balanço Geral, da Record TV, Renato Lombardi recebeu alta hospitalar após sofrer uma queda e ser internado em São Paulo

Nesta quarta-feira, 26, Renato Lombardi usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e informar que já está em casa após receber alta hospitalar. Na sexta-feira, 21, o jornalista de 79 anos precisou ser internado após cair em um buraco para escapar de um atropelamento em São Paulo.

"Passando pra agradecer vocês pelas mensagens e pela preocupação. O que aconteceu foi um acidente. Fui escapar de um carro e caí em um buraco, bati a cabeça e o ombro na parede. Fui pro hospital e acabou dando um probleminha por causa de um remédio. Fiquei lá, inclusive, pra fazer todos os exames que eu precisava fazer por conta daquela cirurgia no meu coração em 2018", iniciou em vídeo publicado no Instagram.

Mesmo com o susto, o comentarista garantiu que está bem e deve retomar as atividades no Balanço Geral, da TV Record, na próxima semana. "Mas tô bem, tô em casa firme e forte e volto a trabalhar semana que vem sem dúvida nenhuma. Muito obrigado a todos vocês, beijo grande", finalizou.

Nos comentários da postagem, internautas e colegas de trabalho celebraram a melhora de Renato Lomabardi. "Graças a Deus, Lombardi. Peço a Deus que te abençoe", escreveu a jornalista Soninha Vieira. "Se cuida, Lombinho... O balanço não é o mesmo sem você", declarou uma seguidora. "Muita saúde e sucesso para você, Lombi", comentou mais uma.

O acidente de Renato Lombardi

O apresentador Renato Lombardi, que faz parte do programa Balanço Geral, da Record TV, levou um susto com sua saúde nos últimos dias. De acordo com o site Notícias da TV, ele foi internado na sexta-feira, 21, ao sofrer um acidente na rua.

O comunicador escapou de um atropelamento, mas sofreu uma queda. Ao cair no chão, ele bateu a cabeça e o ombro, o que causou uma fratura na clavícula e uma fissura no estômago. Desse modo, ele foi internado em um hospital de São Paulo.

Depois de passar por exames e receber medicamentos, ele recebeu a ordem médica para ficar em repouso por 10 dias e usar uma tipoia no braço. Na segunda-feira, 24, ele aproveitou o período no hospital para fazer exames cardiológicos que já estavam marcados.