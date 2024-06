Renato Lombardi, da Record TV, é internado após acidente na rua

Integrante do Balanço Geral, da Record TV, Renato Lombardi sofreu uma queda na rua e teve fraturas no corpo. Ele foi internado em São Paulo

O apresentador Renato Lombardi, que faz parte do programa Balanço Geral, da Record TV, levou um susto com sua saúde nos últimos dias. De acordo com o site Notícias da TV, ele foi internado na sexta-feira, 21, ao sofrer um acidente na rua.

O comunicador escapou de um atropelamento, mas sofreu uma queda. Ao cair no chão, ele bateu a cabeça e o ombro, o que causou uma fratura na clavícula e uma fissura no estômago. Desse modo, ele foi internado em um hospital de São Paulo.

Depois de passar por exames e receber medicamentos, ele recebeu a ordem médica para ficar em repouso por 10 dias e usar uma tipoia no braço. Nesta segunda-feira, 24, ele vai aproveitar o período no hospital para fazer exames cardiológicos que já estavam marcados.

Quem é Renato Lombardi?

Renato Lombardi é jornalista, apresentador e comentarista, formado pela USP (Universidade de São Paulo). Ele nasceu em Castel San Giorgio, na região de Salerno, na Itália, em 1944.

A estreia dele no jornalismo foi no jornal Última Hora. Depois disso, ele trabalho também nos jornais O Globo e O Estado de São Paulo. A carreira na TV começou na TV Bandeirantes e contou com passagem pela TV Cultura antes de chegar na Record TV. Hoje em dia, ele é um dos apresentadores do programa Balanço Geral.

Reinaldo Gottino renovou o contrato com o Balanço Geral

No comando do Balanço Geral desde 2024, Reinaldo Gottino (46) renovou seu contrato com a RecordTV até junho de 2028. O jornalista assinou o novo vínculo nesta segunda-feira, 17, e confirmou a novidade à CARAS Brasil.

"Estou muito feliz de estar na Record, muito satisfeito com o programa que faço todos os dias, com uma equipe incrível", conta o apresentador. Reinaldo Gottino é dono de uma das maiores audiências diárias da emissora de Edir Macedo e, agora, o novo acordo se encerra apenas daqui a quatro anos.

"Agradeço pela confiança da Record, pelo Antônio Guerreiro, nosso vice presidente de jornalismo por ter me chamado de volta. A renovação é a comprovação de que foi um grande acerto estarmos na Record", completa o apresentador, que também assumiu o comando do programa Aeroporto - Área Restrita, com a mudança de César Filho (63) para o SBT.