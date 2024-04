Atriz e ex-BBB 22, Linn da Quebrada anuncia pausa na carreira

Linn da Quebrada anunciou que fará uma pausa na carreira e equipe da artista explicou motivo em comunicado oficial; entenda

Nesta terça-feira, 23, Linn da Quebrada anunciou que fará uma pausa na carreira. Em comunicado divulgado pela equipe da cantora em seu perfil oficial no Instagram, foi informado que a artista precisará se afastar para tratar um quadro de depressão.

"Para estar diante das câmeras e nos palcos de forma plena, é preciso estar com saúde física e mental em dia. Quando algo não vai bem, é necessário parar, respirar e cuidar. Nós, Equipe Linn da Quebrada, compartilhamos com vocês a informação de que Lina vai fazer uma pausa em suas próximas atividades profissionais para se dedicar ao tratamento de uma doença que já faz parte de sua vida há algum tempo: a depressão", iniciou a nota.

Na sequência, a equipe da ex-participante do BBB 22 enfatizou que "tem horas que é preciso parar e reconhecer que o caminho mais seguro é entender a dimensão do problema e compreender que uma doença como essa não pode ser negligenciada". Além disso, foi ressaltado que eles contam com o apoio dos fãs nesse período, "respeitando sua privacidade e a de sua família e amigues".

A equipe da cantora ainda agradeceu o carinho que Lina sempre recebeu, destacando que logo ela estará de volta. "Sobre os shows que estão com vendas abertas neste momento, o aviso é de que eles não contarão com a presença da Lina. Para quem desejar obter reembolso dos ingressos já comprados, por favor, entrar em contato diretamente com as respectivas casas.", finalizou.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos deixaram seu apoio à rapper. "Cuidem dela!", comentou a atriz Rosane Gofman. "Repousa e se cuida, nunca esqueça que você é incrível e única", disse a funkeira Tati Quebra Barraco. "Forças e se cuida! Tamo junto", afirmou Lia Clark. "Melhoras! Repouse resgate forças para uma ótima recuperação", escreveu Quitéria Chagas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por “Linnda” que “brada” (@linndaquebrada)

Linn da Quebrada revela qual é a sua relação com as redes sociais

Em maio do último ano, a atriz e cantora Linn da Quebrada participou do Festival Converse com Outras Ideias, realizado pela GloboNews e com mediação de Aline Midlej, e comentou sobre saúde mental. Ela também revelou qual é a sua relação com as redes sociais.

Ela contou que gosta de responder quando vê algum assunto ganhando repercussão nas redes sociais. “Tem gente que começa a me criticar porque sabe que eu vou responder. As pessoas geram um conteúdo, que fica lá sendo curtido, se eu vejo que tem muitas pessoas que começam a curtir e levar aquilo para frente, eu vou lá discutir aquela ideia, aquele pensamento para que, quando alguém veja, veja uma outra uma outra possibilidade. Se eu não responder, vou ficar entalada”, contou.

Então, a artista defendeu a sua postura de trazer assuntos fortes do dia a dia para a web. "Apesar de trazer esses assuntos que podem ser mais difíceis, sinto que aquilo me faz bem. Também sei que aquilo vai fazer bem aos meus seguidores. Por exemplo, ontem no Dia das Mães, atravessada pela história da Mirtes Renata, eu resgatei uma história de três anos, dessa mãe que perdeu o filho dela e onde isso acontece por causa de uma irresponsabilidade da patroa. Olha essa contradição, que felizmente temos donas Mirtes que mantém o seu passo firme, acreditando, fazendo e levando o conteúdo também paras pessoas que a seguem, pra lembrá-la de se proteger, principalmente, mães negras, mães de periferia, mães plurais, com contextos muito complexos, por isso, que faço uso as minhas redes sociais para falar desse lugar”, contou.

Além disso, a artista contou que tem o costume de usar a música para cuidar de sua saúde mental. “Eu coloco alguma uma música para iniciar meu dia, começo pra de alguma forma estimulando a energia que eu preciso naquele dia. Se eu preciso de um bate-cabelo ou se eu preciso de uma coisa que estimule o meu pensamento. Agora, se eu acordo mais pra baixo, com uma vontade de ficar na cama, já vou tentando estimular aquela energia também para conseguir sabotar minha própria sabotagem", afirmou ela.