Filho mais velho de Chrystian revela motivo para não ter ido ao velório do pai

Filho de Chrystian, Flávio Andrade falou com a TV Anhanguera sobre não ter ido ao velório e sepultamento do corpo do pai

O velório e sepultamento do cantor sertanejo Chrystian aconteceu na quinta-feira, 20, e um dos filhos dele, Flávio Andrade, de 51 anos, não foi se despedir do pai. Em entrevista na TV Anhanguera, ele contou o motivo para ter faltado no último adeus.

O homem contou que recebeu a notícia da morte de Chrystian durante a madrugada, mas não conseguiu providenciar a viagem até São Caetano do Sul para se despedir, já que mora em Goiânia, Goiás.

Em outra entrevista, desta vez ao programa Tá na Hora, do SBT, Flávio contou que não era muito próximo do pai. "O contato era muito pouco, porque infelizmente, no meio artístico, para o artista até chegar perto de família, tem sempre alguém para atrapalhar. Não só da produção, até a própria família atrapalha você encontrar com o pai. Eu tinha pouco contato com ele, às vezes que a gente conseguiu nos aproximarmos, era de muita felicidade, de muita alegria. Uma relação até boa, embora poucas, as poucas foram legais e calorosas", afirmou ele.

Ele ainda contou que nasceu quando Chrystian tinha 19 anos de idade. "Até meus três anos de idade a minha mãe ia para São Paulo, me levava, depois voltava de novo. Depois nos afastamos, nos reaproximamos, fui pra casa dele, do meu tio, e depois nos afastamos de novo. Depende de quem esta do lado", afirmou.

Por fim, Flávio revelou qual é a lembrança que vai guardar do pai. "Ele me avisou: ‘Estou em Goiânia’. Eu cheguei no hotel e fiquei umas duas horas com ele dentro do quarto…Tem uns dois ou três anos, no máximo, conversamos sobre tudo, me deu algumas dicas em relação à música, é uma lembrança que eu vou guardar para o resto da vida, porque foi a primeira vez que ficou eu e ele", afirmou.

Chrystian era casado com Key Vieira, com quem teve dois filhos, João e Lia, que estavam no velório do pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

A morte de Chrystian

O cantor Chrystian faleceu aos 67 anos na noite de quarta-feira, 19, após ter sido internado às pressas no mesmo dia. A causa da morte foi choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades, informou o Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo.

O artista iniciou na carreira musical ainda na infância e era conhecido pelo nome de Zezinho. Anos depois, ele assumiu o nome artístico de Chrystian e fez sucesso ao cantar músicas em inglês. Na década de 1980, ele formou dupla com seu irmão, Ralf, e os dois conquistaram os fãs com seus sucessos na música sertaneja. A dupla chegou ao fim alguns anos antes da morte de Chrystian.

Em seus últimos meses de vida, o cantor foi diagnosticado com rim policístico. Ele iria passar por um transplante de rim em 2023, mas a cirurgia teve que ser adiada por causa de um problema cardíaco dele. O transplante estava agendado para o segundo semestre de 2024, mas ele não resistiu. Ele iria receber o órgão de sua esposa.