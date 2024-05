Aryane Garcia traz inovação ao setor agro com visão plural: 'É importante entender de tudo'

Jornalista de formação, Aryane Garcia encontrou sua vocação no agro; ela reúne produtores rurais em eventos corporativos há mais de dez anos

Jornalista de formação, Aryane Garcia (38) encontrou no agro sua verdadeira vocação. Proprietária de uma agência de marketing e eventos, fundada em 2007, ela produz, há mais de dez anos, eventos corporativos para milhares de empreendedores do setor. “O agronegócio sempre esteve presente na minha rotina, no meu dia a dia de forma indireta. Participo do setor ativamente e as notícias são a cotação do dólar, commodities e como estão os projetos e as políticas públicas que defendem os interesses do produtor rural”, explica.



Recentemente, ela reuniu líderes políticos e produtores rurais durante a 3ª edição do evento Agrotalk Show, no qual debate os desafios a serem enfrentados pelo agronegócio dentro e fora do Brasil. “O objetivo é posicionar o agro no centro das discussões econômicas e dar o seu devido protagonismo”, afirma Aryane, que atua com as maiores empresas do setor. “Seguimos com batendo falsas narrativas para manter a imagem do Brasil como o maior produtor de alimentos e combate à fome na América Latina”, pontua.

FOTOS: DARWIN FOTOGRAFIA