Especialista alerta sobre caso de Cariúcha, do SBT, e revela riscos: 'Muito raro'

Em entrevista à CARAS Brasil, especialistas explicaram riscos que envolvem os miomas, problema de saúde que atingiu Cariúcha, apresentadora do SBT

Cariúcha, apresentadora do Fofocalizando, do SBT, pegou muitos fãs de surpresa ao ser internada às pressas para realizar uma cirurgia. Diagnosticada com mioma, ela passou por um quadro de hemorragia, que acabou precisando de cuidados mais sérios. Em busca de maiores respostas sobre o assunto, a CARAS Brasil foi atrás de dois especialistas para tentar entender um pouco o quadro da comunicadora, que segue sob cuidados médicos no Hospital São Luiz, em São Paulo.

"Miomas são tumores benignos que crescem no útero da mulher em idade reprodutiva. Eles podem ter diferentes localizações . Os subserosos que se colocam na região externa do útero. Os intramurais que estão localizados na parede uterina e os submucosos que estão dentro da cavidade uterina", explica a ginecologista Amanda Volpato Alvarez.

A especialista conta que apesar de chamar atenção, sangramentos uterinos são comuns entre mulheres que vivem com mioma, no entanto, hemorragias, como o caso da Cariúcha, não são tão frequentes. "A maioria das mulheres (50% a 70%) não têm nenhum sintoma. Mas sangramento menstrual mais intenso, períodos menstruais mais longos, dor pélvica são alguns dos sintomas", diz.

Thiers Soares, especialista em cirurgia minimamente invasiva ginecológica, explica que outros sintomas podem incomodar as mulheres, como sentir um aumento no volume abdominal e no tamanho do útero.

"Além do sangramento, há outros sintomas, como sensação de peso na pelve, devido ao tamanho do útero, o aumento do volume abdominal, aumento da frequência urinária, devido à compressão do mioma na bexiga e, dependendo da localização do mioma, há dificuldades para engravidar", diz Thiers.

Quanto aos riscos do mioma se transformar em um câncer, ele tranquiliza e afirma que poucos casos são registrados. "O risco maior é a anemia, devido aos sangramentos, e isso, pode levar ao que aconteceu com a Cariúcha, uma internação ou cirurgia de emergência. Apesar de ser um medo muito grande entre as mulheres, o risco de um mioma virar um câncer é muito raro", conta ele, que também defende que os procedimentos sejam menos invasivos: "mioma pode ser retirado por meio de preservação uterina, ou seja, não precisa retirar o útero para remover o mioma".