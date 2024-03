Cariúcha se diverte após viralizar no SBT e rebate críticas: 'Eu sou o povão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Cariúcha comemorou sucesso nas redes sociais após momentos divertidos durante a programação do SBT

Cariúcha (39) tem conseguido reverter a imagem que acabou construindo no reality A Fazenda 15, da Record. Atualmente contratada do SBT, a carioca tem viralizado semanalmente ao protagonizar momentos divertidos na emissora do Baú. Em entrevista à CARAS Brasil, ela defende que tem levado o verdadeiro humor do povo brasileiro para a televisão aberta.

"Eu acho que o povo brasileiro gosta de rir e eu levo alegria, levo leveza para as pessoas", diz ela, que aos poucos tem ganhado cada vez mais espaço no Fofocalizando, que acaba de passar por uma restruturação de cenário e horário na programação do SBT.

"As pessoas mesmo falam que estão precisando disso, porque a vida do povo brasileiro já é tão dura. E, na verdade, essas minhas brincadeiras são o que o Brasil brinca no dia-a-dia com a irmã, com a vizinha, só que a televisão não mostrava isso. Eu represento o povo, eu sou o povão", defende.

Nesta terça-feira, 19, a Cariúcha foi convidada especial do programa Chega Mais e arrancou boas risadas dos apresentadores da atração com seu jeito inusitado de falar. Em certo momento, ela revelou o desejo de colocar prótese de silicone porque os seios estavam caindo.

“Um siliconezinho, porque já está caidinho. Eu quero botar um peitinho porque já caiu, já dei de mamar”, disse Cariúcha, gerando questionamentos em Regina Volpato e Michelle Barros: “Você tem filhos?”. Logo em seguida ela responde com o sorriso no rosto: “Não, para os machos”.

O bate-papo sincerão entre as apresentadoras, claro, rendeu milhões de comentários e muitos compartilhamentos. Muitas pessoas passaram a elogiar Cariúcha e pediram por mais momentos divertidos na programação do SBT. Para a famosa, ela está vivendo um momento de realização e felicidade na carreira.

"Tenho acompanhado a repercussão e estou muito feliz, porque eu sou muito brincalhona, né? E as coisas saem da minha boca naturalmente. As pessoas até falam: 'você é um meme ambulante'. Mas é porque sai naturalmente, eu sou muito brincalhona. Sou sempre alto-astral, gosto de brincar, distrair as pessoas", afirma.