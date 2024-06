Luiza Brunet fala sobre prazer feminino e dá dica para mulheres: 'Os homens já fazem isso'

Durante o programa Desconecta Rio, da TV CARAS, Luiza Brunet comentou que ainda sofre bastante para assumir relacionamentos e falar sobre intimidade

Luiza Brunet (62) disse que ainda sente que a sociedade segue pressionando muito as mulheres para que elas vivam dentro do padrão, até mesmo quando o assunto é relacionamento. Durante participação no programa Desconecta Rio, da TV CARAS, a modelo desabafou sobre a solidão feminina e garante que passar um período sem ter um companheiro pode ser revelador para homens e mulheres.

"A cobrança para eu ter alguém do meu lado é muito louco. As pessoas falam: 'Ah, você tá muito bem. Você não está namorando?'. Mas porque namorando? Mas o que é estar namorando? Eu posso estar com alguém legal, com algumas outras, mas só que ele não quer ficar aparecendo. Então você precisa ficar administrando muitas questões que as pessoas se incomodam. O sistema é muito rigoroso", desabafou ela para a apresentadora Valença Sotero.

Mas apesar das cobranças sociais, a mãe de Yasmin Brunet garante que não se importa muito com as críticas e comentários. Para ela, é importante viver momentos de solidão, para conseguir se reconectar com sua própria essência. "Eu posso dizer que ficar sozinha é uma das melhores coisas da vida. É uma sensação extraordinária", diz.

Leia também: Luiza Brunet reforça luta contra padrão de beleza: 'Mulheres perfeitas do jeito que elas são'

"Acho que para mulheres e para homens também, você ficar sozinha com você mesmo você tem que ser muito maduro. Esse é o problema. Você tem que se ver no espelho sozinho, para você ver você mesmo. E você se descobre uma pessoa incrível", afirma ela, que acha importante aproveitar o período para viver novas experiências: "Cozinhe para você mesmo, tome seu vinho, faça sexo com você mesmo. Tem muitas coisas boas, porque os homens já fazem isso".

Ainda falando sobre os julgamentos da sociedade, Luiza lamenta que as mulheres acabem se cobrando tanto para conseguir entrar em um padrão, principalmente quando o assunto é beleza. "Os homens maduros assumem o grisalho e jogam o charme, mas a mulher o fio branco incomoda ela. Então eu me sinto bem livre para essas questões, porque para mim funciona muito melhor quando você tem mais segurança daquilo que você é de verdade", conta.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: