Isis Valverde aproveita o dia ensolarado ao lado do filho, Rael

A atriz Isis Valverde encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que estava se divertindo em casa com o filho, Rael

Isis Valverde usou as redes sociais para mostrar que estava aproveitando um momento de lazer ao lado do filho, Rael, de cinco anos. O menino é fruto de seu relacionamento com André Resende, de quem se separou em fevereiro de 2022.

Nesta sexta-feira, 21, através dos Stories do Instagram, a atriz surgiu com o filho na área externa da sua casa. Nos cliques, ela esbanja toda sua beleza e boa forma ao aparecer usando um biquíni rosa e um chapéu, já o pequeno estava com uma camiseta branca e uma bermuda preta, enquanto molha algumas plantas com a mangueira. "Quem está de férias?", questiona Isis no vídeo. "Eu", responde ele animado.

No último domingo, 16, Isis encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que estava na praia curtindo o dia ensolarado com Rael. Nos registros publicados no feed do Instagram, a atriz e o herdeiro aparecem sorridentes e se divertindo no mar.

Confira:

Isis com o filho, Rael - Reprodução/Instagram

Filho de Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Isis Valverde manda recado para o filho de Wanessa Camargo

O aniversário do filho mais novo de Wanessa Camargo, João Franscisco, foi nesta quarta-feira, 19, e a atriz Isis Valverde mandou um recado para o enteado, herdeiro de seu noivo. Em seus stories, a famosa relembrou um registro ao lado do aniversariante e o parabenizou.

Com o clique curtindo o passeio de barco com os dois filhos da cantora e o seu único herdeiro, Rael Valverde Resende, do casamento vivido com o modelo André Resende, a artista falou o que sente pelo garoto, que completou 10 anos. "Parabéns, João! Amamos ter você m nossas vidas. Tia Isis tá com saudade", falou a atriz sobre estar sentindo falta do jovem e gostar muito de tê-lo em momentos ao lado de Rael. Confira a publicação!