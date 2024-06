Isis Valverde curte o dia na praia ao lado do filho, Rael: "Lindos demais"

A atriz Isis Valverde ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar algumas fotos com o filho, Rael, na praia

Isis Valverde encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 16, ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado do filho, Rael, de cinco anos. Ele é fruto de seu antigo relacionamento com André Resende, de quem se separou em fevereiro de 2022.

Nos registros publicados no feed do Instagram, a atriz está toda sorridente, enquanto se diverte no mar com o herdeiro. Para o momento de lazer, ela aparece usando um biquíni rosa e um chapéu preto. Já Rael está com uma camiseta branca e um shorts preto.

Os fãs ficaram encantados com a postagem. "Muto amor", disse uma seguidora. "Lindos, que Deus abençoe e ilumine sempre", escreveu outra. "Momento mágico", falou uma fã. "Lindos demais", comentou mais uma.

Recentemente, Isis mostrou Rael em uma apresentação na festa junina da escola. Usando camisa quadriculada, calça jeans e chapéu, o menino surgiu todo estiloso em clima de caipira. "Meu neném cresceu! Dança até quadrilha, mamãe ama muito", disse a artista.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Wanessa Camargo fala sobre relação de Isis Valverde com seus filhos

A cantora Wanessa Camargo abriu o coração e falou sobre os cuidados de Isis Valverde com seus filhos, José Marcus e João Francisco, frutos de seu antigo casamento. O pai dos meninos e a atriz ficaram noivos em 2023. Em entrevista ao Extra, a ex-participante do BBB 24 contou que além da boa relação com as crianças, ela e Isis também se dão muito bem.

"Isis é um amor. Obviamente, quando eles começaram o relacionamento, eu fiquei de longe, só observando. E aí vem o feedback das crianças, que a amaram de cara. Fui ficando mais tranquila, e percebo, quando estou junto, que Isis tem muito carinho por eles. Isso faz toda a diferença. Nós duas conversamos, quando estamos juntas", acrescentou. Saiba mais!