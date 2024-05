Wanessa Camargo fala sobre relação de Isis Valverde com seus filhos

A cantora Wanessa Camargo falou de Isis Valverde como madrasta e ressaltou o carinho e cuidado que a atriz possui com seus filhos

A cantora Wanessa Camargo abriu o coração e falou sobre os cuidados de Isis Valverde com seus filhos, José Marcus e João Francisco, frutos de seu antigo casamento. O pai dos meninos e a atriz ficaram noivos em 2023.

Em entrevista ao Extra, a ex-participante do BBB 24 contou que além da boa relação com as crianças, ela e Isis também se dão muito bem. "Isis é um amor. Obviamente, quando eles começaram o relacionamento, eu fiquei de longe, só observando. E aí vem o feedback das crianças, que a amaram de cara", declarou a famosa.

"Fui ficando mais tranquila, e percebo, quando estou junto, que Isis tem muito carinho por eles. Isso faz toda a diferença. Nós duas conversamos, quando estamos juntas", completou a filha de Zezé Di Camargo. Wanessa ainda revelou que seu ex-marido também aprova a ótima relação de Dado Dolabella, seu atual namorado, com os meninos.

"Também percebeu o quanto Dado é carinhoso com os nossos filhos. Se as crianças gostam, não há mais nada o que dizer. Estamos todos muito bem resolvidos", garantiu a cantora. Vale lembrar que Isis Valverde e o noivo ficaram com os filhos do empresário durante o tempo em que Wanessa Camargo ficou confinada no reality show da TV Globo.

Isis Valverde leva filhos de Wanessa para passear

Após passar alguns dias afastada de suas redes sociais, Wanessa Camargo apareceu novamente e explicou que está se recuperando após ser diagnosticada com rotavírus, que contraiu dos filhos. Inclusive, os pequenos já estão melhores e até aproveitaram um passeio com a madrasta, a atriz Isis Valverde, na última quinta-feira, 23.

Através dos stories do Instagram, Isis compartilhou uma foto mostrando que levou os filhos de seu atual noivo, que é ex-marido de Wanessa, para um passeio de barco. Na imagem, a atriz aparece sorridente ao lado dos meninos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de apenas nove, que são filhos da cantora e do empresário.

Além dos enteados, Isis também apareceu na companhia de seu filho, o pequeno Rael, de cinco aninhos, fruto de seu casamento anterior com o modelo André Resende. Confira o registro!