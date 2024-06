Filho de Patricia Abravanel joga tênis com Ronaldo fora do Brasil

De férias na Europa, filho de Patricia Abravanel joga tênis com Ronaldo e apresentadora se enche de orgulho do herdeiro; confira o momento

A apresentadora Patricia Abravanel mostrou um momento marcante de seu filho mais velho com o político Fábio Faria, o jovem Pedro Abravanel, que ama tênis e deseja ser um jogador. Nesta segunda-feira, 24, a famosa então compartilhou vídeos e fotos do primogênito praticando o esporte fora do Brasil e ao lado do jogador de futebol Ronaldo.

Mamãe coruja e orgulhosa, a herdeira de Silvio Santos fez questão de registrar a partida em que o garoto participou. Muito atento, Pedro apareceu prestando atenção nos jogadores e ouvindo aos conselhos na quadra.

"Pedro teve a honra e o privilégio de receber alguns toques no Patrick Mouratoglou", contou sobre a oportunidade do menino de treinar na academia do treinador francês que treinou Serena Williams de 2012 a 2022.

Patricia Abravanel então agradeceu a Ronaldo por poder levar seu herdeiro ao local, onde várias promessas da nova geração do tênis estão sendo treinadas. "Sem palavras para agradecer! Foi especial demais", comentou a comunicadora do SBT.

Além de ter levado Pedro para praticar o esporte no local, a famosa ainda participou de um evento de gala que arrecada fundos para os tenistas. Ao lado do esposo, da irmã Rebeca Abravanel e do cunhado Alexandre Pato, Patricia Abravanel marcou presença na reunião luxuosa.

Veja as fotos do filho de Patricia Abravanel jogando tênis:

