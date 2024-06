Noivo de Ana Hickmann, Edu Guedes compartilha planos para reforma de nova mansão

Oficialmente noivos, Edu Guedes revelou como pretende seguir com a reforma da nova mansão onde irá morar com Ana Hickmann: "Tudo com calma"

Ana Hickmann e Edu Guedes estão prontos para dar início a uma nova fase no relacionamento! Noivos, eles estão reformando uma mansão para morarem juntos, mas cada ambiente está sendo pensado com bastante calma. Em entrevista ao Gshow, o apresentador compartilhou quais são os planos para a reforma da nova residência.

"Essa casa, quando montaram o condomínio, tentei fazer negócio, mas a motivação de ficar perto da Ana fez com que eu fechasse a compra este ano. A gente vai fazer as coisas devagar, cada sala, cada quarto, cada ambiente, os acabamentos, vamos fazer tudo com calma. E a gente não tem pressa, vamos fazer da forma natural e mudar assim que a casa ficar pronta", explicou ele ao veículo.

E completou: "A gente vai executar a casa passo a passo, vamos definir quantos quartos vamos usar. Hoje, temos cinco quartos. Queremos construir algo do lado também, um estúdio para a gente poder trabalhar. No outro terreno, queremos fazer uma garagem e um escritório, para a gente poder realmente estar mais em casa."

No último dia 10, o casal de apresentadores anunciaram que vão morar juntos e compartilharam um vídeo para contar a novidade e revelar a propriedade luxuosa onde viverão juntos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edu Guedes (@eduguedesoficial)

O noivado de Edu Guedes e Ana Hickmann

A apresentadora Ana Hickmann e o apresentador Edu Guedes deram um novo passo no relacionamento. Juntos há poucos meses, eles ficaram noivos! De acordo com o colunista Leo Dias, o pedido de casamento aconteceu durante uma viagem deles para Portugal e partiu de Edu.

Guedes organizou um jantar romântico com Hickmann em Lisboa e fez o pedido para a amada. Inclusive, eles já estão usando alianças de ouro.

Vale lembrar que os dois começaram a namorar no início do ano. No final de 2023, Ana Hickmann passou por um desafio em sua vida pessoal ao acusar o ex-marido, Alexandre Correa, de violência doméstica. Logo depois, eles anunciaram a separação.