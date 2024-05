Edu Guedes foi surpreendido por teste de Ana Hickmann no início do namoro

Ana Hickmann contou que, durante um final de semana juntos, surpreendeu Edu Guedes com um grande volume de louça para lavar

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro em março deste ano. Ainda no começo da relação, a artista surpreendeu o chef de cozinha com um grande volume de louça para lavar durante um final de semana juntos. Ela falou sobre o assunto durante um vídeo em seu canal do Youtube.

"Teve um fim de semana que o Edu foi lá para casa e estávamos nós, a Maria [filha dele] e o Alezinho [filho dela], e não tinha mais ninguém, nem para lavar louça, para nada. E a máquina de lavar louça quebrou. E eu, como todo mundo sabe, gosto de mesa posta, e a gente fez todas as refeições, café da manhã, almoço, jantar e os lanchinhos. A pia ficou como? Cheia de louça", contou a loira.

Após o chef expressar no vídeo sua aversão por lavar louça, a apresentadora comentou que, naquela ocasião, ele se saiu bem na tarefa doméstica. "Edu nunca lavou tanta louça na vida! A filha dele falou 'tia Ana, papai não lava louça desse jeito'. Ele cozinhava e lavava. Falei 'se esse homem passar este fim de semana comigo lavando louça esse tanto e conseguir ficar comigo, é porque ele me ama e vai dar bom em muitas outras coisas. Dá até para dizer que está pronto para casar", disse ela, que se derreteu pelo amado.

Durante o papo, os dois também avaliaram a possibilidade de morar no exterior. "Acho que no futuro a gente pode até morar fora do Brasil, mas, hoje, com os filhos ainda adolescentes... a gente mora aqui", disse ele, que não excluiu a ideia de viver em outro país. "Você morou fora, eu também morei fora durante muito tempo e todos os lugares pelos quais passei foram muito importantes. Morei na França, nos Estados Unidos, na Itália. Não sei se eu conseguiria morar muito tempo fora. Acho que quero ficar velhinha aqui", retrucou Ana Hickmann.

Ana Hickmann assume namoro com Edu Guedes

A apresentadora assumiu o namoro com o chef de cozinha por meio de uma publicação em suas redes sociais. Ela compartilhou um carrossel com fotos e mostrou um beijo do casal. “É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, ela recebeu o apoio de famosos. Vale lembrar que os dois trabalharam de 2005 a 2009 no Hoje Em Dia.