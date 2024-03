Ana Hickmann mostra novo vídeo com Edu Guedes

Namorando, Ana Hickmann e Edu Guedes voltam a aparecer juntos em vídeo de visita a uma instituição social. Assista aqui

A apresentadora Ana Hickmann encantou ao compartilhar um novo vídeo com seu namorado, o apresentador Edu Guedes. Os dois apareceram de mãos dadas e sorridentes em imagens feitas durante a visita deles em uma instituição social.

O vídeo foi compartilhado no perfil deles na noite deste domingo, 17. Na legenda, Ana falou sobre o momento. "Essa semana fizemos nosso primeiro trabalho social juntos. Fomos até a casa de acolhimento Thales @casadeacolhimentothales que fica em São José do Rio Preto para conhecer de perto todo trabalho feito com pacientes transplantados e também com crianças. Foi emocionante. E decidimos abraçar esse projeto, agora somos padrinho e madrinha dessa instituição", afirmou.

Assista ao vídeo:

Saiba como Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro

A apresentadora Ana Hickmann e apresentador de TV e chef de cozinha Edu Guedes assumiram o namoro na manhã desta terça-feira, 12, por meio das assessorias de imprensa de ambos. Os representantes deles confirmaram o namoro ao colunista Leo Dias.

Em contato com a CARAS Digital, a assessoria de imprensa de Hickmann também confirmou o romance. "Confirmado, eles estão namorando sim", declarou. Minutos depois, Ana postou um álbum de fotos românticas do casal nas redes sociais.

"É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", disse ela.

Ana e Edu foram alvos de rumores de que estavam se aproximando há alguns meses. Inclusive, eles chegaram a ser vistos juntos em viagens, mas sempre diziam que eram apenas amigos. Agora, os dois se entregaram ao amor e estão juntos.