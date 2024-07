Viih Tube compara autoestima na gravidez dos filhos: 'Me sentia feia'

A influenciadora Viih Tube, que já é mãe de Lua, está à espera de Ravi e comparou como sente que sua autoestima ficou na primeira gravidez e agora

Viih Tube atualizou os seguidores sobre o progresso da gestação e comparou a gestação do segundo filho com Eliezer, Ravi, com a da primogênita, Lua. Segundo a influenciadora digital, ela tem se sentido mais bonita, comparando a aparência com a de quando se tornou mãe e apontando que se sentia feia durante a gestação da primeira bebê.

A youtuber começou o vídeo mostrando como a barriga evoluiu de tamanho desde que ela anunciou a gestação, em abril, durante a exibição do Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. No momento, Viih está na 19ª semana de gestação, que corresponde aos seis meses ou segundo semestre da gravidez. Em seguida, a influenciadora contou como tem sentido a autoestima nos últimos tempos.

"Posso falar uma coisa? Eu estou me sentindo muito mais bonita nesta gravidez do que na gravidez da Lua. Falam aquela coisa de que grávida tem uma luz, mas eu nunca achei, sempre me senti feia, cag*da. Agora, eu estou me sentido bonita, principalmente por causa do meu cabelo, ele está forte, brilhoso, nunca esteve assim", disse Viih.

Viih Tube atualiza seguidores sobre saúde na gravidez após repouso

Recentemente, Viih Tube preocupou os seguidores ao contar que precisaria ficar de repouso em decorrência de um descolamento na placenta. Por este motivo, a influencer foi submetida a uma rotina com uma série de restrições que envolveram até mesmo a proibição de relações sexuais com o marido: "Por conta do descolamento da placenta, meu médico não quer que meu útero contraia", explicou ela.

Além disso, a youtuber precisou ficar reclusa em casa, tendo que passar o dia dos namorados de forma mais caseira, como mostrou Eliezer, que preparou um jantar romântico na casa em que vivem. Ainda que estivesse passando por esse problema na gestação, a youtuber garantiu que o filho estava saudável.

Nesta segunda-feira (1), Viih comemorou uma novidade com os seguidores: a placenta subiu e colou, como ela mesma anunciou nas redes sociais. Embora tenha revertido o quadro, a influenciadora ainda terá que seguir a vida de modo mais tranquilo para evitar outros problemas nos próximos meses da gestação: "Obrigada, Deus. Vida leve ainda para garantir que não aconteça mais nada, mas estou muito feliz", celebrou.