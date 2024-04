Grávidos! Viih Tube e Eliezer revelam que serão papais novamente

No 'Mais Você', Viih Tube e Eliezer revelam que Lua foi promovida a irmã mais velha; anúncio foi dado ao vivo no programa

A família de Viih Tube e Eliezer vai aumentar! O anúncio da segunda gestação da influenciadora foi feito ao vivo nesta segunda-feira, 29, ao participarem do Mais Você com Ana Maria Braga. Os influenciadores então surpreenderam a todos que estavam acompanhando ao bate-papo ao contarem a novidade de uma maneira fofa.

Depois de conversarem com a comandante da atração sobre como se conheceram e um pouco da vida como papais de Lua, de um ano, eles receberam a primogênita no palco. Além de roubar a cena com sua fofura, a bebê chamou a atenção com a roupinha que tinha um recado especial.

A herdeira do casal então apareceu anunciando que foi promovida a irmã mais velha. Viih Tube e Eliezer emocionaram com a novidade e contaram que ainda não fizeram o exame para saberem se menina ou menino.

Ainda no programa, os papais comentaram sobre o festão da herdeira mais velha e revelaram que não gastaram o valor de 10 milhões que se fala por aí. Além disso, eles descartaram a possibilidade de repetir um evento como esse e que o chá revelação do segundo bebê será feito apenas para família.

🚨AGORA: Viih Tube e Eliezer anunciam gravidez do 2° filho no Mais Você.



pic.twitter.com/TqZAD48uZp — CHOQUEI (@choquei) April 29, 2024

Eliezer rebate críticas sobre ser famoso por causa de Viih Tube

O ex-BBB Eliezer usou suas redes sociais na última sexta-feira, 26, para rebater algumas críticas que recebeu por sua fama. Após alguns ex-BBBs se manifestarem sobre problemas em se manterem relevantes após o término do programa, alguns internautas apontaram que o ex-brother do BBB 22 somente se manteve famoso por conta de sua esposa, a influenciadora digital Viih Tube.

Na ocasião, um internauta afirmou que ele não caiu no esquecimento por ser casado com Viih, que tem uma longa carreira na internet. Irritado, Eliezer rebateu o comentário e disse que consegue ser muito mais que apenas o marido da ex-BBB 21.

"Não concordo. Ser marido de alguém famoso não é o suficiente pra se manter na mídia, nem fechar publi. Se fosse assim, todos os maridos de alguém famoso estava na mídia, bombando. Eu não caí no esquecimento porque eu tive estratégia e me achei em um nicho", disse Eli. Saiba mais aqui.