Fernanda Vasconcellos revela como é a decoração do novo quarto do filho

A atriz Fernanda Vasconcellos monta um quarto na casa dos pais para o seu filho, Romeo, e mostra o resultado da decoração

A atriz Fernanda Vasconcellos encantou seus seguidores ao mostrar o resultado da decoração do novo quarto do filho, Romeo, fruto do casamento com o apresentador Cássio Reis. A estrela decidiu transformar o seu antigo quarto na casa dos seus pais em um novo cantinho para seu filho. Assim, Romeo terá um quarto para chamar de seu na casa dos avós.

Em um vídeo nas redes sociais, a artista mostrou o resultado da decoração. O quarto foi pintado de branco e conta com estilo clean. O menino ganhou uma cama no chão com um dossel e também uma cômoda para guardar suas roupas. O espaço ainda conta com uma mesa para o menino fazer seus desenhos.

“Realizando um sonho”, disse ela na legenda do post.

Desabafo sobre a maternidade

Em entrevista à Revista CARAS, Fernanda Vasconcellos abriu o coração e relatou como tem sido a rotina diária após o nascimento do filho, Romeu. Apesar de ter o privilégio de ter pessoas ao seu lado, a famosa confessou que buscado a responsabilidade com ela e Cássio.

"Nós temos ajuda, mas a gente meio que não deixa ninguém ajudar. Se não sou eu quem vou dar comida, é o Cássio. Se não sou eu quem vou dar o banho, é ele. A gente faz as compras da comida dele, Cássio gosta de cozinhar. Fico pensando quando é que vou conseguir deixar alguém fazer por nós", refletiu ela.

"Eu precisei entender que só tinha aquele minuto, que ele ia crescer, tinha que entender o porquê do choro, o porquê de mamar tanto, me conectar com ele. Aí, começou a fazer sentido e parei de ficar entrando só no looping da exaustão. Não que ela não exista, ela continua existindo, só que é entender qual é a prioridade", explicou.