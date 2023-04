Fernanda Vasconcellos desabafa sobre maternidade: "Precisei entender"

Em entrevista à Revista CARAS, Fernanda Vasconcellos abriu intimidade e revelou detalhes envolvendo primeiros meses do filho Romeu

A atriz Fernanda Vasconcellos (38) tem vivido uma experiência e tanto com a chegada da maternidade. No último ano ela deu à luz ao pequeno Romeu, fruto de seu relacionamento com Cássio Reis (45) e aos poucos tem aprendido a lidar com os perrengues que envolvem o novo momento.

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz abriu o coração e relatou como tem sido a rotina diária. Apesar de ter o privilégio de ter pessoas ao seu lado, a famosa confessou que buscado a responsabilidade com ela e Cássio.

“Nós temos ajuda, mas a gente meio que não deixa ninguém ajudar. Se não sou eu quem vou dar comida, é o Cássio. Se não sou eu quem vou dar o banho, é ele. A gente faz as compras da comida dele, Cássio gosta de cozinhar. Fico pensando quando é que vou conseguir deixar alguém fazer por nós”, refletiu ela.

Pertinho de completar um ano desde o nascimento do herdeiro, a mamãe de primeira viagem garantiu que tem aproveitado os primeiros meses do garotinho para gravar até os mínimos detalhes.

“Eu precisei entender que só tinha aquele minuto, que ele ia crescer, tinha que entender o porquê do choro, o porquê de mamar tanto, me conectar com ele. Aí, começou a fazer sentido e parei de ficar entrando só no looping da exaustão. Não que ela não exista, ela continua existindo, só que é entender qual é a prioridade”, explicou.

Cem por cento focada na maternidade, a atriz aos poucos tem realizado trabalhos e, por conta disso, tem encontrado algumas dificuldades. “Outro dia fui dublar umas partes que ficaram faltando de um filme que fiz, fiquei umas três horas longe do Romeo e já me deu vontade de chorar”, revelou.