'Realização de um sonho', diz esposa de Fabiano Menotti após dar à luz Izabela, segunda filha do casal

Ainda na maternidade, Marília Gabriela Menotti fala com a CARAS Brasil sobre o nascimento de Izabela, muito desejada pela primogênita Júlia, de 10 anos; veja fotos

Izabela, filha do cantorFabiano Menotti (45), da dupla com César Menotti (42), nasceu na última quarta-feira, 24. A bebê é fruto do casamento do cantor com a psicóloga e influenciadora digital Marília Gabriela Menotti (37). Eles já são pais de Júlia, de 10 anos. A caçula veio ao mundo às 10h15, na maternidade Materdei em Belo Horizonte (MG), com 3.400kg e 49cm. Em entrevista à CARAS Brasil, Gaby falou sobre o momento especial. "Realização de um sonho para a nossa família", comemora.

"Estamos muito felizes com a chegada da Bebela, não só pela nossa felicidade, mas também pela Juju, que a vida inteira nos pedia um irmãozinho ou irmãzinha. É a realização de um sonho para a nossa família, que agora está ainda mais completa. Bebela nasceu com muita saúde graças a Deus, logo logo vamos para a casa viver esse novo momento", diz.

A boa notícia também foi compartilhada nas redes sociais de Gabriela, que ao mostrar as imagens do nascimento da filha, colocou ao fundo uma música que foi cantada por sua primogênita Júlia, que diz: “IZABELA a mais bela das poesias. Minha menina te dedico essa canção. Pra dizer pra você minha IZABELA que aqui tem muito amor no coração!”.

Gaby, então, falou sobre a chegada da caçula: “Ao som da voz de Juju Menotti pra contar pra vocês que nossa princesa caçula chegou ontem em uma data linda 24/04/2024, com muita saúde, tranquilidade e as bençãos de DEUS! Bebela nasceu com 3.400kg, 49 centímetros e é uma doçura de bebê”.

E também revelou a reação de Júlia com Fabiano ao ver o nascimento de Izabella. “E foi lindo ver a emoção da Juju em receber a irmã que como ela mesma diz: a anos pedia por ela em oração…Deus é bom o tempo todo, somos só gratidão! Muito Obrigada @redematerdei e toda equipe, pelo carinho com a nossa família em todos os detalhes e pela estrutura do hospital, que traz tanto conforto em um momento especial como esse”, escreveu.

Gaby e Fabiano estão juntos há 18 anos e vivem casados há 14. Em 2003, o relacionamento foi agraciado com a chegada da primogênita, Júlia. A menina segue os passos do pai e do tio e já investe na carreira musical. Formada em psicologia, hoje ela atua como influenciadora digital mostrando seu dia a dia como mãe e esposa. Além disso, também aproveita seu alcance de 554 mil seguidores para compartilhar receitinhas fitness.