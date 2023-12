Fabiano, dupla de Cesar Menotti, e a esposa descobrem sexo do segundo filho

Menino ou menina? Dupla de Cesar Menotti, Fabiano e sua esposa descobriram o sexo do segundo filho durante chá revelação emocionante

Fabiano, conhecido pela dupla sertaneja com Cesar Menotti, e sua esposa, Gaby Menotti estão radiantes com a chegada de mais um herdeiro! Na última segunda-feira, 04, o casal dividiu a emocionante revelação do sexo do segundo filho. Com a ajuda da primogênita, Julia, de 10 anos, a família descobriu que dará boas-vindas a mais uma menina!

Através de seu perfil oficial no Instagram, Gaby emocionou os seguidores ao compartilhar um vídeo do momento especial da descoberta. No registro, Julia, que segue os passos musicais de Fabiano, demonstra seu talento ao cantar a música 'Anunciação' de Alceu Valença, enquanto os pais assistiam babando na pequena.

Emocionados com a apresentação da primogênita, Fabiano e Gaby abrem uma caixa gigantesca com balões coloridos para revalar o sexo do bebê, todos em tom rosa. Assim que descobrem, eles vibram com entusiasmo a chegada de mais uma 'princesa' na família, conforme a influenciadora fitness escreveu na legenda da publicação.

“Até que enfim nosso chá revelação! Fizemos só nós 3 no estúdio, já que Juju queria gravar essa música tão linda e temática que ela teve o carinho de aprender no piano pra esse momento. Íamos fazer uma festinha, mas na agenda corrida de final de ano do Fabiano ficaria difícil reunir todos os familiares e amigos do jeito que gostamos”, ela explicou a decisão de fazer uma celebração intimista.

Gaby celebrou a descoberta: “Foi singelo, mas emocionante!!! Deus em sua infinita bondade vai nos presentear com mais uma princesa! É MENINA!!!! Que alegria! Mais uma puxa saco pro papai! Mais uma companheira pra mamãe! A melhor amiga da vida toda pra Juju, ao Senhor toda honra e toda glória! Essa bebê já pertence a ele!”, finalizou.

Nos comentários, a influenciadora recebeu uma chuva de parabenizações de amigos, familiares e fãs: “Ah Gaby não acredito. Que coisa linda. Que venha com muita saúde”, celebrou Graciele Lacerda. “Que maravilha. Seja bem-vinda princesinha”, comemorou Cesar Menotti. “O chá mais simples e mais emocionante que eu já vi”, disse uma admiradora.

Vale lembrar que Fabiano e Gaby anunciaram a gestação em outubro deste ano. Eles contaram que Júlia, que é apelidada de Juju, recebeu a novidade com grande entusiasmo. Conforme informações divulgadas pelo GShow, a revelação se transformou no dia mais feliz da vida da menina, que há algum tempo espera pela chegada de um irmãozinho.

Fabiano impressionou com perda de peso:

O cantor Fabiano, da dupla com Cesar Menotti, está mais magro! O sertanejo emagreceu cerca de 15 quilos nos últimos meses e o resultado foi celebrado pela esposa dele, a influenciadora digital fitness Gaby Menotti, que mostrou uma foto dos dois na academia e rasgou elogios para a recente transformação física do maridão; veja o antes e depois!