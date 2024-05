Gustavo Mioto se declara para Ana Castela: ‘Acabei encontrando sem querer’

Ana Castela e Gustavo Mioto apareceram em clima de romance em foto publicada numa rede social neste sábado, 04; veja as fotos

Gustavo Mioto se declarou para Ana Castela em uma publicação nas redes sociais, neste sábado, 04, anunciando oficialmente que o casal reatou o namoro após idas e vindas.

O cantor escreveu que os dois estão juntos há "11 meses com pausas" e brincou: "Marketing tá de volta! Bora publis”, falou. “Olhem quem eu acabei encontrando sem querer: a vida! Disse ele ao povo, sabendo que vão falar besteiras, mas não ligando nem um pouco. Te amo, princesa”, terminou a declaração.

Nos comentários os fãs do casal encheram os cliques de elogios: “É pra ser!!! Eu amo vocês juntos!! Vocês são um do outro demais”, escreveu um, “Lindos! Amo vocês juntos!”, escreveu outra, “Sei lá como vocês estão contando, mas a gente SEMPRE CONTINUOU CONTANDO”, brincou uma terceira fazendo referência a legenda do cantor.

Os cantores pegaram os fãs de surpresa ao se beijarem no palco de um show dele após boatos de que estariam juntos novamente. Vale lembrar que Gustavo e Ana vivem um relacionamento entre idas e vindas. Os dois começaram a namorar em junho de 2023, mas se separaram em setembro. Em outubro, eles reataram a relação, que terminou mais uma vez em janeiro. Agora, em abril, eles reataram o namoro mais uma vez.

Gustavo Mioto fala sobre importância da privacidade no namoro

Em uma conversa com o site G1, ele falou sobre a importância da privacidade em um relacionamento amoroso para que os dois possam se conhecer do jeito correto.

"Você sabe, basicamente, a profissão de vocês [jornalistas] é não deixar a gente viver tranquilamente com isso. Mas a gente está vivendo o máximo tranquilo que a gente conseguir viver. Não foi interferência, mas pressão, de ter que explicar, falar toda hora sobre a mesma coisa, e essa pauta toda hora cansa. Então, tanto no começo quanto no final das coisas, essa pauta fica cutucando a gente o tempo todo e isso não ajuda. Para a gente realmente engatar um relacionamento, se conhecer, eu acho que a gente precisava desse negócio só a gente assim", afirmou ele.