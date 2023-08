Fabiano, da dupla com Cesar Menotti, surge 15 kg mais magro e ganha elogio da esposa

Esposa do sertanejo Fabiano elogia a dedicação do marido para perder peso: 'Fazendo dieta e colhendo resultados'

O cantor Fabiano, da dupla com Cesar Menotti, está mais magro! Ele emagreceu cerca de 15 quilos nos últimos meses e o resultado foi celebrado pela esposa dele, Gabriela Menotti, que mostrou uma foto dos dois na academia.

Ela elogiou a dedicação do marido para cuidar de sua saúde com nova alimentação e exercícios físicos. "Confesso que fico muito feliz em ter o Fabiano de companhia comigo nos treinos. Ele sempre se exercitou, mas tem 6 meses que ele está muito determinado, focado, fazendo dieta e colhendo resultados. Obviamente sempre quis isso pra ele, mas conduzi com a parcimônia de quem sabe que cada uma tem seu tempo, seu jeito, seu como… Compartilho porque vocês sempre me perguntaram sobre isso na caixinha. E eu respondo que sempre o ajudei, com minhas receitas em versões mais leves, com meu incentivo e exemplo de quem sempre amou treinar, mas mais ainda com “meu silêncio”. Sim, isso mesmo…NUNCA cobrei, num passei sermão “por querer seu bem”. E é essa sugestão que deixo pra vocês que querem ajudar o parceiro(a) também", disse ela.

E completou: "FALE MENOS! Quem tem dificuldade com sobrepeso sabe que tem, sabe dos desdobramentos e não facilita nada o julgamento de quem não tem a mesma dificuldade. Porque não é simplista assim (ah é só ter força de vontade), é um todo multifatorial. E acho engraçado quem fala de disciplina só no que diz respeito ao físico porque o Fabiano, por exemplo, sempre foi disciplinado em outras áreas que não sou e pude aprender com ele. Na vida somos “afiados” pela convivência e entrega com quem amamos. Somos moldados mesmo que aos poucos uns pelos outros. Uma troca mútua. Tenha paciência então pra entender que a sua facilidade seja talvez o mais difícil pro outro e não vão ser fórmulas que mudarão isso e sim o AMOR em forma de cuidado e sobretudo LEVEZA. Sempre achei meu gordim um gato, mas agora está um gato cada dia mais saudável!".

Ao ver o post da amada, Fabiano esbanjou bom humor. "Muito obrigado por todo carinho e cuidado comigo meu amor!!! Te Amo!!! Pra comemorar 15 quilos a menos, reservei um jantar romântico numa Pizzaria!!!", declarou.

Festa luxuosa da filha de Fabiano Menotti

O cantor Fabiano Menotti, dupla com César Menotti, celebrou o aniversário de 9 anos da filha, Juju Menotti, com uma festa luxuosa em Minas Gerais. Cerca de 250 convidados se reuniram na comemoração com o tema das Princesas, que teve todos os detalhes cuidados pelo olhar atento da mamãe coruja, Marília Gabriela.

Na hora do Parabéns, Juju colocou uma fantasia da princesa Bela e dançou com o pai. “Ela foi a Bela e eu a Fera, até porque quando o assunto é minha pequena viro fera mesmo...”, brincou ele. Veja as fotos aqui.

Fotos: Leonardo Benfica