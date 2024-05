Nicolas Prattes mostra doação milionária e comove: 'Necessário'

Namorado de Sabrina Sato, ator Nicolas Prattes, mostra ajuda ao Rio Grande do Sul após temporal histórico deixar milhares de pessoas ilhadas

O ator Nicolas Prattes compartilhou com os internautas a doação que fez para ajudar as centenas de gaúchos ilhados por conta dos temporais que geraram destruição no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, 03, o artista iniciou o dia fazendo a postagem para comover outras pessoas a doarem também.

Inclusive, o namorado de Sabrina Sato revelou quanto deu para a causa ao postar o print da transação. O arista, que estava no ar em Fuzuê, então desembolsou R$ 50 mil e pediu para seus seguidores também dessem qualquer quantia para ajudar as família afetadas pelas chuvas.

"Acordei e vi filhos sem encontrar seus pais, pais sem encontrar seus filhos, cachorro e humano despencando juntos e sumindo nas águas, são mais de 10 mil desabrigados. Acredito que qualquer doação seja bem vinda, qualquer uma. Caso não possa, faz com o coração uma oração aí", disse o famoso.

Nos comentários, Nicolas Prattes foi admirado e recebeu o apoio da amada, que deixou corações para ele. "Na moral, você é extremamente necessário", falaram. "Muito obrigada pela sua ajuda. Nos do RS estamos desesperados", agradeceu uma moça.

Para quem não sabe, o ator assumiu durante o Carnaval, após alguns boatos, o namoro com Sabrina Sato. Desde então, eles sempre aparecem juntinhos curtindo na academia ou até em viagens. Nas últimas semanas, a apresentadora levou a filha Zoe para prestigiar Nicolas em uma corrida em Paris, na França.

