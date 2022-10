Fabiano Menotti faz festa luxuosa no aniversário da filha, Juju Menotti

Fabiano Menotti celebra os 9 anos de vida da filha, Juju Menotti, com festa com o tema de Princesas

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 20h26

O cantor Fabiano Menotti, dupla com César Menotti, celebrou o aniversário de 9 anos da filha, Juju Menotti, com uma festa luxuosa em Minas Gerais. Cerca de 250 convidados se reuniram na comemoração com o tema das Princesas, que teve todos os detalhes cuidados pelo olhar atento da mamãe coruja, Marília Gabriela.

Na hora do Parabéns, Juju colocou uma fantasia da princesa Bela e dançou com o pai. “Ela foi a Bela e eu a Fera, até porque quando o assunto é minha pequena viro fera mesmo...”, brincou ele.

Recentemente, a menina mostrou que está seguindo os passos do pai e do tio na música. Juju Menotti roubou a cena ao participar do show da dupla César Menotti e Fabiano em Barretos ao subir no palco e cantar.

“Ela é apaixonada por música, deixamos ela curtir o momento, sem nenhum topo de pressão”, disse Fabiano. E Marília completou: “Juju tem vida de criança mesmo, e cantar com o pai e o tio é a sensação de estar no quintal de casa, talvez por este motivo ela seja tão desenvolta”.

Veja as fotos da festa de aniversário da filha de Fabiano Menotti:

Fotos: Leonardo Benfica