Luan Santana celebra aniversário da irmã e se declara: "Te amo"

Luan Santana celebra aniversário de sua irmã, Bruna Santana, e resgata vídeos antigos da infância da dupla; confira!

O cantor Luan Santana está comemorando uma data muito especial para sua família nesta sexta-feira, 3. Sua irmã, Bruna Santana, está completando 29 anos e ganhou uma homenagem especial do artista nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Luan resgatou alguns vídeos antigos dos irmãos e encantou seus fãs com os registros de sua infância. Entre os registros estão os dois de mãos dadas em uma festa junina, além de um clipe da aniversariante cantando enquanto era criança. Ele ainda completou com uma foto antiga da dupla, além de outros cliques atuais.

Na legenda da publicação, o cantor foi simples, mas demonstrou todo seu carinho pela irmã. "Feliz aniversário Bubu. Te amo", declarou Luan. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos registros. "É um irmão babão mesmo", disse um fã. "Quando o post nem precisa de legenda", escreveu outro. "Que lindos", declarou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Noivado à vista? Detalhe em foto de Luan Santana e Jade Magalhães chama atenção

Na última quinta-feira, 2, a modelo e influenciadora digital Jade Magalhães compartilhou uma foto ao lado de seu então namorado, o cantor Luan Santana, em suas redes sociais. No entanto, um detalhe na imagem chamou a atenção e deu início aos rumores de um possível noivado entre o casal: ela aparece usando uma joia especial.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Jade compartilhou um clique inédito ao lado de Luan. Na foto, ela aparece abraçada ao amado e exibe sua mão esquerda com uma joia um tanto quanto especial, justamente em seu dedo anelar. Apesar de discreto, o anel roubou a cena na imagem e os comentários foram tomados pelas especulações de um noivado.

“E esse anel aí?”, uma seguidora foi direta ao perguntar. “Será um anel de noivado esse na mãozinha da Jade?”, questionou mais uma. “Vai ser a noiva mais linda de todas. Luan pede ela em casamento logo”, pediu uma terceira. “Ela já não era noiva? Tem que retomar de onde já tava”, brincou outra. “Acho que retomaram o noivado”, especulou mais uma.

Vale lembrar que antes de reatarem o relacionamento em fevereiro deste ano, Luan e Jade passaram anos separados. No entanto, antes do fim do relacionamento, eles já estavam noivos e planejavam o casamento.