Giovanna Lancellotti ganha declaração de aniversário do noivo, Gabriel David

Em seu aniversário de 31 anos, Giovanna Lancellotti ganha declaração especial de seu noivo, Gabriel David, nas redes sociais; confira!

A atriz Giovanna Lancellotti está completando 31 anos nesta terça-feira, 21. E em celebração dessa data tão especial, seu noivo, Gabriel David, publicou uma linda declaração nas redes sociais e encantou seus seguidores com a homenagem.

Em seu perfil oficial do Instagram, Gabriel compartilhou um vídeo, que compilou várias fotos com a aniversariante ao longo dos anos. Nos cliques, o casal super fofo apareceu em diversas aventuras que fizeram juntos. Na legenda, o empresário fez questão de deixar uma linda mensagem para Giovanna.

"Se o mundo tivesse mais Giovannas, ele certamente seria um lugar melhor! Mais um aniversário ao seu lado, e eu só posso agradecer por poder viver essa vida com você. Você me alegra, me ensina, me dá paz, amor e tudo o que eu mais preciso. Às vezes me questiono se eu mereço tanto. Viver ao seu lado é especial e único!", iniciou.

Ao finalizar, Gabriel agradeceu pelos momentos ao lado da amada e lhe exaltou. "Obrigado por ser essa amiga, parceira, confidente de todas as horas. Não sei o que seria de mim sem você! Te amo, e que nesse novo ciclo você continue sendo do jeitinho que você é, exalando felicidade e amor por onde passa. Feliz aniversário @gilancellotti", escreveu ele.

Nos comentários, a atriz se derreteu pela mensagem especial. "Te amo mais que tudo meu amor! Uma vida inteira com você eu quero!!!!", disse Giovanna Lancellotti.

Confira a publicação:

Filha de Fernanda Paes Leme 'manda recado' fofo para Giovanna Lancellotti

Além de Gabriel David, outra pessoa muito especial prestou homenagem para Giovanna Lancellotti em seu aniversário. Nesta terça-feira, 21, Pilar, filha recém-nascida de Fernanda Paes Leme, mandou um recado super especial para sua madrinha nas redes sociais.

A noiva de Victor Sampaio postou em suas redes sociais uma série de fotos da atriz com a menina, e uma em que a pequena aparece com uma folha de papel com a mensagem para a dinda. "Parabéns, dinda, te amo muito. Beijos, Pilar", dizia o texto. Fernanda também se derreteu pela amiga. "Parabéns, dinda Giovanna Lancellotti, que felicidade poder ter você junto há tantos anos e cada vez mais perto", afirmou Fernanda.

Ela ainda ressaltou o quanto a amizade delas é especial. "Esse encontro de vida foi uma construção de admiração, afeto, energia, irmandade e agora somos comadres. Quantas surpresas deliciosas nossa relação nos trouxe. Obrigada por tudo e certamente você vai ser pra Pilar um baita exemplo de mulher. Te amamos, Pupi", escreveu a apresentadora.

“Te amo muito minha amiga! Obrigada por tudo! Estaremos sempre juntas!!!!!”, agradeceu Gi nos comentários.