Tata Estaniecki e Júlio Cocielo comemoram aniversário do filho com festa intimista

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo reuniram a família para comemorar o primeiro ano de vida do filho caçula, Caio

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo usaram as redes sociais para comemorar o aniversário do filho caçula, Caio. O menino completou seu primeiro ano de vida e ganhou uma festinha dos papais.

No feed do Instagram, a influenciadora digital mostrou a família reunida para celebrar a data especial e homenageou o pequeno. "A gente te ama muito @caiotacielo. Feliz 1 ano!!! Obrigada por ter vindo pra completar nossa família! Que Deus te abençoe e proteja sempre! Nosso careco", escreveu a mamãe.

Cocielo também postou uma foto com Caio no colo e parabenizou o caçula. "Um ano do Careco. Parabéns meu amor, obrigado por escolher a nossa família, você é luz, te amamos demais", disse o youtuber na legenda da publicação.

Os seguidores do casal parabenizaram o aniversariante nos comentários. "Parabéns, Careco. Você é tão especial. Que Deus sempre abençoe tua vida", disse uma seguidora. "Ai que emoção, 1 aninho. 1 Ano tão especial! Deus que abençoe grandemente sua vida, Caio! Que dia mais feliz", falou uma fã.

Tata e Julio, vale lembrar, também são pais de Beatriz, que completou quatro anos de vida no dia 18 de abril. Na ocasião, os papais também celebraram o aniversário da menina com uma festinha simples. "Bibi, a gente te ama MUITO! Obrigada por me ensinar a ser mãe. Que Deus te abençoe e guarde pra sempre! É uma delícia viver sendo sua companheira, cúmplice e melhor amiguinha. Viva seus 4 anos", disse a influencer ao mostrar a comemoração.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Estaniecki Cocielo (@tata)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Júlio Cocielo Estaniecki (@cocielo)

Tata rebate comentários cruéis sobre aparência do filho caçula

Recentemente, a apresentadora Tata Estaniecki não ficou calada diante de alguns comentários maldosos sobre a aparência de seu filho caçula, Caio, fruto do casamento com o Youtuber Julio Cocielo. Após receber ataques nas redes sociais, a apresentadora usou seu perfil para dar uma resposta afiada e sair em defesa do pequeno.

Através de sua conta oficial no Instagram, ela compartilhou uma captura de tela de sua DM. No registro, ela mostrou que estava recebendo mensagens insistentes de uma mulher que criticava a aparência do pequeno: "Orelhudinho o Caio, né? Mas é fofo", dizia um dos recados. "Ele tem um pouco de orelhinha de abano parece", estava escrito em outro comentário. Indignada com a situação, Tata perdeu a paciência e deu uma resposta afiada para defender seu herdeiro dos ataques de sua seguidora. Confira!