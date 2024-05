Filha de Fernanda Paes Leme 'manda recado' fofo para Giovanna Lancellotti

Pilar, de um mês é primeira filha de Fernanda Paes Leme com Victor Sampaio, mandou um recado para a madrinha que faz aniversário

Nesta terça-feira, 31, Giovanna Lancellotti completou 31 anos e ganhou um recado especial de Pilar, de um mês, sua afilhada e filha de Fernanda Paes Leme e do empresário Victor Sampaio. A apresentadora postou em suas redes sociais uma série de fotos da atriz com a menina, e uma em que a pequena aparece com uma folha de papel com a mensagem para a dinda.

"Parabéns, dinda, te amo muito. Beijos, Pilar", dizia o texto. Fernanda também se derreteu pela amiga. "Parabéns, dinda Giovanna Lancellotti, que felicidade poder ter você junto há tantos anos e cada vez mais perto", afirmou Fernanda.

Ela ainda ressaltou o quanto a amizade delas é especial . "Esse encontro de vida foi uma construção de admiração, afeto, energia, irmandade e agora somos comadres. Quantas surpresas deliciosas nossa relação nos trouxe. Obrigada por tudo e certamente você vai ser pra Pilar um baita exemplo de mulher. Te amamos, Pupi", escreveu a apresentadora.

“Te amo muito minha amiga! Obrigada por tudo! Estaremos sempre juntas!!!!!”, agradeceu Gi nos comentários. Os seguidores da apresentadora se derreteram com a homenagem da apresentadora: “O amor imenso de você duas, que agora transcende para Pilar”, escreveu uma, “Amei o bilhete da Pilar”, ressaltou outra, “Que mensagem linda!!!! Que sorte uma amizade assim!”, comentou uma terceira.

