Bruno Gagliasso celebra aniversário da filha: "Veio para dar sentido"

"Descobri um amor que nem sabia que era possível existir", disse o ator Bruno Gagliasso ao comemorar o aniversário da filha Titi

Bruno Gagliasso encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem para a filha mais velha, Titi, que completou 11 anos nesta quinta-feira, 20. No feed do Instagram, o ator compartilhou fotos e vídeos com a menina e se declarou.

"Você chegou e mudou tudo. A melhor mudança das nossas vidas! E como em um passe de mágica PLIM! essa mudança fez tudo se encaixar perfeitamente em seu devido lugar. Foi aí que eu percebi que eu era a mudança e que você veio para dar sentido a tudo. Descobri um amor que nem sabia que era possível existir", afirmou o artista no começo do texto.

Em seguida, Gagliasso falou sobre a felicidade de ver a filha crescer. "Te vejo crescer e me encho de orgulho a cada dia. Aquela menininha cheia de risadas, que acha graça de qualquer besteira, ela continua aí. Mas agora ela é acompanhada de uma jovem cheia de sonhos, de ideias incríveis, de atitude e vontades. Você sabe quem você é, sabe o que quer e isso a torna ainda mais admirável. Você é uma referência para mim, para a sua mãe, para os seus irmãos e amigos."

"Hoje você completa onze anos. Que a felicidade seja constante em sua vida. Que você siga crescendo, linda e forte, trilhando sempre pelo caminho do amor. Continue sendo quem você é e, ao mesmo tempo, seja tudo aquilo que você desejar. Talvez você ainda não tenha noção do quanto é importante para tanta gente. Mas tenha em mente, minha filha, o tempo todo, que você é amada. Muito amada. E que estarei aqui sempre por você, pra você e com você. Não há nada que eu possa dizer além do quanto eu te amo. Que eu te amo incondicionalmente. Eu te amo, te amo e te amo. Feliz aniversário, Chissomo. Minha Títi", completou.

Mais cedo, Titi ganhou uma festinha em família. Ao lado dos pais, Bruno e Giovanna Ewbank, e dos irmãos, Bless e Zyan, a garota celebrou a data especial com um café da manhã.

Confira:

