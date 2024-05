Fernanda Paes Leme se desespera ao sair sem a filha e não cumprir horário

Amamentando, Fernanda Paes Leme se desespera ao não voltar a tempo para alimentar a filha; apresentadora ficou ansiosa e desabafou sobre situação

A apresentadora Fernanda Paes Leme está muito focada na amamentação de sua primeira filha com Victor Sampaio, a pequena Pilar, de um mês. Sempre postando sobre a experiência em sua rede social, a famosa também compartilhou uma situação em que entrou em desespero nesta segunda-feira, 20, ao sair para trabalhar.

Segundo a mamãe de primeira viagem, ela acreditava que daria tempo de realizar a gravação e voltar a tempo para a mamada da herdeira. Contudo, a artista se perdeu no horário e entrou em desespero ao ver que Pilar precisava ser alimentada. Ao pegar o celular, Fernanda Paes Leme viu que o amado havia dado mamadeira para a bebê e que estava tudo bem, mas ela ficou preocupada por ter ficado longe da menina.

"Hoje saí para uma gravação e tinha certeza que daria tempo de voltar pra dar mamar pra Pilar... não rolou... quando peguei o celular, tinha uma mensagem do Victor avisando que ia dar mamadeira e depois essa foto que a Didi tirou. Meu olho encheu de água... já fiquei pensando que minha filha tava achando que abandonei ela...", desabafou a famosa.

Fepa contou mais como foi a situação: "Ele disse que ela nem hesitou em pegar a mamadeira e mamou tudinho. Tava bem e dormindo. Fiquei calma, terminei de gravar e voltei. Tô aqui ansiosa esperando ela acordar pra dar de mamar e tranquila de saber que ela será alimentada com meu leite mesmo se eu não puder estar presente...".

Nos últimos dias, Fernanda Paes Leme comemorou o primeiro mês de Pilar com uma festinha muito especial e íntima. Apenas com os familiares mais próximos, ela celebrou a data e encantou ao exibir o bolo que ela fez para sua herdeira, além dos docinhos confeccionados pelas avós.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor A. Sampaio (@victorasampaio)

Fernanda Paes Leme mostra quarto da filha

A apresentadora Fernanda Paes Leme finalmente abriu as portas do quartinho de sua primeira filha com Victor Sampaio. Após fazer suspense, a famosa revelou como é a decoração do cantinho de Pilar na casa deles.

Saindo do padrão rosa para as meninas, a atriz surpreendeu ao apostar em tons de verde, laranja e amarelo, que contrastaram e deram um toque único ao ambiente. Muito aconchegante, o local teve suas paredes e teto pintados com desenhos. Veja mais aqui.