Fernanda Paes Leme reúne a família em festa de mesversário da filha

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme encantou os fãs ao mostrar os detalhes do primeiro mesversário da filha, Pilar

Fernanda Paes Leme encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de mesversário da filha, Pilar. A menina, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, completou seu primeiro mês de vida nesta sexta-feira, 17.

Para comemorar a data especial, a atriz e apresentadora preparou uma festinha com a presença de alguns familiares, e revelou que ela preparou o bolo e as vovós da herdeira ficaram responsáveis pelos docinhos.

"Eu fiz o bolo e as vovós fizeram os docinhos… a mesinha com tudo que ganhamos na maternidade… umas florzinhas e parte da família. Seu primeiro mesversário foi assim, filha. Te amamos!", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Mais cedo, Fernanda dividiu com os seguidores um vídeo inédito do dia em que a filha, Pilar, veio ao mundo. Ela mostrou um registro mostrando o momento em que deu entrada na maternidade em São Paulo até o nascimento da herdeira. Ao fundo do vídeo, a apresentadora fez um relato emocionante de como os dias têm sido especiais desde a chegada da bebê.

"Um mês da sua chegada! Pilar, minha filha, quanta coisa aconteceu desde a hora que entramos na @pro_matre, até aqui. Foi tudo muito especial e fico emocionada de compartilhar esse momento, do nascimento da minha filha, com vocês. São imagens que ficarão pra sempre gravadas em mim. Um mês, minha filha Pilar. Obrigada por cada segundo dessa jornada", disse ela.

Fernanda curte jantar com o noivo pela 1ª vez após nascimento de filha

Recentemente, Fernanda Paes ganhou um tempinho para cuidar de seu relacionamento e saiu para jantar na companhia do noivo pela primeira vez desde o nascimento da bebê. Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a apresentadora compartilhou um curto vídeo de Victor, que sorriu para a câmera de sua noiva em uma noite só entre o casal. Juntinhos, eles curtiram um clima calmo e jantaram juntos em restaurante de São Paulo. "Primeiro date depois que a Pilar nasceu", escreveu ela. Confira!