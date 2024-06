Apresentadora do SBT, Cariúcha realiza cirurgia de emergência após internação

Ex-A Fazenda e apresentadora do 'Fofocalizando', Cariúcha precisou ser internada às pressas em São Paulo na noite de quinta-feira, 20

Ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record TV, Cariúcha precisou ser internada às pressas na noite de quinta-feira, 20, após sofrer uma hemorragia abdominal. A apresentadora do programa 'Fofocalizando', do SBT, foi levada para o Hospital São Luiz, localizado no Morumbi, em São Paulo.

As informações foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', e confirmadas pelo portal LeoDias. O titular do veículo é colega de palco de Cariúcha na atração diária exibida na emissora de Silvio Santos.

Cariúcha foi socorrida por seu assessor, Irinaldo Oliver, que reside no mesmo condomínio da ex-A Fazenda. Na unidade de saúde, os médicos constataram a gravidade da apresentadora e realizaram uma cirurgia de emergência ainda na madrugada desta sexta-feira, 21.

Vale lembrar que, em março deste ano, ela precisou se afastar do 'Fofocalizando' para fazer um procedimento cirúrgico após diagnóstico de miomas uterinos. Em entrevista à CARAS Brasil, Cariúcha relatou, na época, não ter qualidade de vida devido ao problema de saúde.

"Vou ficar afastada os três primeiros dias porque essa cirurgia é robótica, são 15 dias de repouso, não vou poder ir à academia e pegar peso. Poucas mulheres sabem disso porque não é muito falado, a maioria dos ginecologistas trata como se fosse normal, mas não é. Começa pequenininha como um cisto e você vai deixando pra depois eles vão crescendo. Mulheres que acham que estão grávidas, algumas, a barriga chega no tamanho de uma melancia. Isso é muito grave, é muito pouco falado", contou ela, na ocasião.

Cariúcha assina contrato fixo com o SBT

No início de abril deste ano, Cariúcha assinou contrato fixo com o SBT. A emissora revelou através da assessoria de comunicação que o vínculo da apresentadora com a casa foi oficializado para a apresentação do 'Fofocalizando' e demais participações esporádicas em outras atrações.

"Nada é impossível naquele que crê", celebrou a artista após a notícia. O diretor do ‘Fofocalizando' Marcio Esquilo também comemorou a mais nova contratação: "É com muita alegria que agora, oficialmente, temos a Cariúcha em nosso elenco", iniciou ele.

E completou: "O jeito dela, divertida, sincera, sem fugir da polêmica, só vem a acrescentar à nossa turma. Ela entende do mundo dos famosos, dos programas de TV e traz uma opinião que sempre acaba viralizando".