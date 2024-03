Cariúcha vai se afastar do Fofocalizando para fazer cirurgia: ‘É grave’

Apresentadora do SBT recebeu diagnóstico preocupante. Em entrevista à CARAS, Cariúcha revela desafios enfrentados com o problema de saúde

Cariúcha (32) vai ficar três dias fora do Fofocalizando, programa de fofocas em que é apresentadora no SBT, para se submeter a uma cirurgia de urgência. A cantora foi diagnosticada com miomas uterinos. Orientada por um especialista, ela decidiu fazer o procedimento o quanto antes para não correr risco de perder o útero.

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-Fazenda relata não ter qualidade de vida devido ao problema de saúde. Miomas uterinos são tumores benignos formados por tecido muscular e podem se desenvolver durante a idade fértil da mulher.

"Vou ficar afastada os três primeiros dias porque essa cirurgia é robótica, são 15 dias de repouso, não vou poder ir à academia e pegar peso. Poucas mulheres sabem disso porque não é muito falado, a maioria dos ginecologistas trata como se fosse normal, mas não é. Começa pequenininha como um cisto e você vai deixando pra depois eles vão crescendo. Mulheres que acham que estão grávidas, algumas, a barriga chega no tamanho de uma melancia. Isso é muito grave, é muito pouco falado", conta.

A cirurgia da apresentadora do SBT já está marcada e deve ocorrer em abril. A emissora já foi avisada sobre o período em que ela ficará de atestado médico para se recuperar em casa.

"Vou fazer uma cirurgia no próximo mês porque tenho miomas e eles já cresceram muito. São quatro miomas de mais ou menos oito centímetros. Um fora do útero e os outros dentro, além de outros menores. Tenho indisposição, sangramento constante, já fiquei o mês todo menstruada, fico com anemia, dores e quando tenho crises só indo no hospital, remédio nenhum passa", lamenta.

Voz da música Eu Acabo Com Tudo, Cariúcha precisou cancelar a agenda de shows por consequência da doença. À reportagem, ela relata os principais sintomas e como o problema tem afetado a sua vida pessoal e profissional.

"Já precisei desmarcar vários compromissos por conta das dores, de chegar no hospital e ter que tomar morfina. A dor é tão forte, e os miomas andam pela minha barriga toda. Eu sinto andar, parece uma criança, é uma coisa horrorosa. Já precisei desmarcar shows, não estou fazendo mais apresentações por causa do peso, eles pesam muito, a barriga fica inflamada, não consigo lavar um banheiro porque fico com cólica", diz.

De acordo com Hospital Israelita A. Einstein, os miomas uterinos podem surgir de histórico familiar de miomas, obesidade ou até puberdade precoce. No entanto, o problema é pouco conhecido e sua causa ainda não é totalmente compreendida pela comunidade médica.

"Há seis anos tenho esses miomas, mas venho levando assim com a barriga, deixando pra depois, só que agora chegou num momento que está afetando tudo na minha vida. Não consigo fazer exercício físico, estou com a barriga de uma gestante de seis meses que o médico falou. Preciso operar muito rápido antes que aumente ou se espalhe e ter até que retirar o útero", finaliza Cariúcha.