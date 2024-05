Ex-BBB Clara Aguilar revela ter casamento aberto: "Não acredito na monogamia"

"Viver de um forma não monogâmica me ensinou muito sobre liberdade", confessou a ex-BBB Clara Aguilar, casada com o músico Giu Daga

Clara Aguilar, que ficou conhecida após participar do BBB 14, surpreendeu os fãs ao dar detalhes sobre seu relacionamento. A influenciadora digital, casada com o músico Giu Daga há oito anos, revelou ter um "casamento aberto".

"Não sou monogâmica e, sinceramente, não acredito na monogamia. E isso não significa que eu e meu marido saímos transando com todo mundo o tempo todo. A chave para qualquer relacionamento saudável é o diálogo", explicou ela em suas redes sociais.

A ex-BBB contou que quando ela ou o marido estão com vontade de explorar algo fora do casamento, os dois conversam, assim eles respeitam os limites e os desejos de cada um. "Reprimir os seus desejos e suas vontades só vi te trazer frustração. Antes de ser honesta com seu parceiro, você precisa ser honesta com você mesma. Ao contrário do que muitos pensam, viver de um forma não monogâmica me ensinou muito sobre liberdade, respeito e confiança", ressaltou.

Vale lembrar que durante o BBB 24, Clara viveu um romance com Vanessa Mesquita. O romance terminou após o fim do reality show, mas elas seguem amigas. A mulher de Gui, inclusive, foi o cupido do atual relacionamento da ex. Vanessa está noiva do cantor Thor Moraes, guitarrista da banda Malta, vencedora do reality "Superstar", em 2014.

Ex-BBB Victor Hugo assume relacionamento aberto

O influenciador e apresentador Victor Hugo está namorando! A novidade foi revelada por ele na última segunda-feira, 13, durante a edição do programa 'A Bolha', seu reality show online. Em entrevista ao 'Central Splash', do UOL, o ex-participante do BBB 20 contou que o amado não é conhecido.

"Estou muito feliz, muito realizado. É uma pessoa que tem uma conexão de pensamento comigo muito grande", declarou ele. Durante o bate-papo com o veículo, Victor Hugo também explicou que o relacionamento é aberto: "Então se me virem ficando com outras pessoas, é porque tá tudo certo. Todo mundo sabe, não é novidade nenhuma que eu sou do trisal. Gosto é de geral. Viva o poliamor", se divertiu o ex-BBB. Saiba mais!